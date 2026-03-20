3.61 BYN
3.02 BYN
3.47 BYN
Перецепка грузов вместо запрета: как белорусский бизнес обошел санкции ЕС
В 2022 году Евросоюз запретил ездить белорусским перевозчикам по своей территории. Тогда Беларусь приняла ответные меры - перевозчики из ЕС не могут проезжать по территории страны. Однако бизнес смог договориться. Создали сцепки - перестановку груза с одной машины на другую.
"Территорию Республики Беларусь абсолютно точно можно назвать даром божьим", - заметил генеральный директор Ассоциации международных автомобильных перевозок "БАМАП" Александр Карпук в "Актуальном интервью". Ее географическое положение, начиная со Средневековья, являлось самым простым, прямым и оптимальным путем для движения товаров.
Вся торговля, как известно, основана на конкуренции, а логистические издержки порой в стоимости товара достигают до 30 % ее стоимости. По исследованиям Всемирного банка, любые задержки транспортных средств на один день приводят к повышению стоимости товара почти на 1 %. А от этого напрямую зависит конкурентоспособность продукции.
"Беларусь полноценно пользовалась своим географическим положением. Если в 1993 году объем выручки от экспорта транспортных услуг в секторе международных автомобильных перевозок был чуть более 20 млн (долларов - прим. news.by), то в 2021 году (до введения санкций со стороны Евросоюза) он достиг 1,7 млрд долларов. Вырос в 60 раз", - привел цифры он.
В 2022 году ситуация кардинально изменилась. 16 апреля регламентом ЕС были введены ограничения в отношении белорусских перевозчиков. Им запретили выполнять самостоятельные перевозки по территории Евросоюза. По сути, Беларусь рисковала потерять весь наработанный в течение 30 лет клиентский бизнес, прямые связи и взаимоотношения. Но невзирая ни на что, такого не случилось.
Такую операцию в простонародье называют "свадьбой", поэтому очень важно точно в определенное время состыковать эти два транспортных средства, несмотря на ситуацию на границе, задержки с оформлением, закрытие пунктов пропуска и очереди.
Такой процесс работы - настоящий хрустальный сосуд, благодаря которому было обеспечено взаимодействие предпринимателей с польской, литовской стороны с Республикой Беларусь. "Это хрупкое равновесие легко разрушить, когда сопредельная сторона, как слон в посудной лавке, начинает вводить какие-то ограничения, из-за чего нарушаются сроки доставки, товары оказываются заблокированными в транспорте, а бизнес и субъекты внешнеэкономической деятельности терпят существенные издержки. К сожалению, такая ситуация как раз и возникла после решения литовской стороны", - констатировал гендиректор Ассоциации международных автомобильных перевозок "БАМАП".
На действия Литвы правительство Беларуси отреагировало быстро и призвало литовскую сторону нормализовать ситуацию, сесть за стол переговоров и принять решения, которые исключат в последующем подобные деструктивные воздействия на движение товаров. "Но литовская сторона не пошла навстречу", - резюмировал Александр Карпук.