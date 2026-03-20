Перецепка грузов вместо запрета: как белорусский бизнес обошел санкции ЕС

В 2022 году Евросоюз запретил ездить белорусским перевозчикам по своей территории. Тогда Беларусь приняла ответные меры - перевозчики из ЕС не могут проезжать по территории страны. Однако бизнес смог договориться. Создали сцепки - перестановку груза с одной машины на другую.

"Территорию Республики Беларусь абсолютно точно можно назвать даром божьим", - заметил генеральный директор Ассоциации международных автомобильных перевозок "БАМАП" Александр Карпук в "Актуальном интервью". Ее географическое положение, начиная со Средневековья, являлось самым простым, прямым и оптимальным путем для движения товаров.

Вся торговля, как известно, основана на конкуренции, а логистические издержки порой в стоимости товара достигают до 30 % ее стоимости. По исследованиям Всемирного банка, любые задержки транспортных средств на один день приводят к повышению стоимости товара почти на 1 %. А от этого напрямую зависит конкурентоспособность продукции.

фуры на границе news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cf10f493-f59b-44c1-918b-7fe5c13f8d29/conversions/675c16ed-eec8-4e74-a9af-6a26d43e3c52-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cf10f493-f59b-44c1-918b-7fe5c13f8d29/conversions/675c16ed-eec8-4e74-a9af-6a26d43e3c52-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cf10f493-f59b-44c1-918b-7fe5c13f8d29/conversions/675c16ed-eec8-4e74-a9af-6a26d43e3c52-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cf10f493-f59b-44c1-918b-7fe5c13f8d29/conversions/675c16ed-eec8-4e74-a9af-6a26d43e3c52-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Беларусь полноценно пользовалась своим географическим положением. Если в 1993 году объем выручки от экспорта транспортных услуг в секторе международных автомобильных перевозок был чуть более 20 млн (долларов - прим. news.by), то в 2021 году (до введения санкций со стороны Евросоюза) он достиг 1,7 млрд долларов. Вырос в 60 раз", - привел цифры он.

В 2022 году ситуация кардинально изменилась. 16 апреля регламентом ЕС были введены ограничения в отношении белорусских перевозчиков. Им запретили выполнять самостоятельные перевозки по территории Евросоюза. По сути, Беларусь рисковала потерять весь наработанный в течение 30 лет клиентский бизнес, прямые связи и взаимоотношения. Но невзирая ни на что, такого не случилось.

В рамках постановления № 247 "О перемещении транспортных средств" Совет Министров определил порядок движения иностранных транспортных средств до специально созданных мест. "Это перегрузка, когда товары из одного транспортного средства перемещаются в другое через склад с одного полуприцепа в другой. Но существуют грузы, не подлежащие перегрузке. Допустим, это фармация. Есть стандарт GDP, он запрещает это делать. Такие грузы должны оставаться в транспортном средстве в неизменном состоянии. Для этого происходит перецепка, когда тягач на иностранной регистрации доставляет этот полуприцеп в специально установленное место, а белорусский перевозчик перецепляет этот полуприцеп и доставляет уже непосредственно получателю", - пояснил механизм работы собеседник.

Такую операцию в простонародье называют "свадьбой", поэтому очень важно точно в определенное время состыковать эти два транспортных средства, несмотря на ситуацию на границе, задержки с оформлением, закрытие пунктов пропуска и очереди.

Такой процесс работы - настоящий хрустальный сосуд, благодаря которому было обеспечено взаимодействие предпринимателей с польской, литовской стороны с Республикой Беларусь. "Это хрупкое равновесие легко разрушить, когда сопредельная сторона, как слон в посудной лавке, начинает вводить какие-то ограничения, из-за чего нарушаются сроки доставки, товары оказываются заблокированными в транспорте, а бизнес и субъекты внешнеэкономической деятельности терпят существенные издержки. К сожалению, такая ситуация как раз и возникла после решения литовской стороны", - констатировал гендиректор Ассоциации международных автомобильных перевозок "БАМАП".