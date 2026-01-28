Перспективный кадровый резерв во Дворце Независимости: экскурсию посетила целеустремленная молодежь

Дворец Независимости 28 января радушно распахнул двери для энергичной и целеустремленной молодежи Беларуси. На экскурсию приехали молодые специалисты, представители идеологического актива страны, а также победители различных проектов.

Воодушевление, гордость и мотивация работать с еще большей закалкой - вот главные эмоции, которые читаются на лицах молодых людей. Ведь еще вчера во дворце Президент Беларуси Александр Лукашенко провел важнейшее совещание о работе на китайском направлении, а уже сегодня здесь не должностные лица, а перспективный кадровый резерв - молодые специалисты из самых разных отраслей: СМИ, образования, спорта, культуры, медицины и других.

Но объединяет ребят одно: они - золотой фонд нации. И кто знает, быть может кому-то в будущем как раз и предстоит реализовывать те самые проекты по сотрудничеству с КНР.

Это ли не прямой сигнал о том, что государство доверяет своим людям и строит мосты? Как отметили сами гости, этот день станет новой точкой роста.

Примечательно, что участники экскурсии младше 31 года, а за их плечами уже немало побед и успехов. Они ставят себе амбициозные цели и достигают их.