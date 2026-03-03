"Если бы я был Россией и Беларусью, я бы был немного осторожнее. Потому что вы нам не друг. Понятно? Мы называем вас конкурентом, но это просто другое слово для врага. Это просто означает, что мы решили, что вы слишком сильны, чтобы противостоять вам военным путем, поэтому теперь мы будем атаковать вас экономически, и, знаете, это еще одна тактика, которую используют Соединенные Штаты, - мягкая сила. И я думаю, что любой, кто пережил распад Советского Союза и был в России в 1990-х, понимает, чего хочет Америка. Мы хотим контролировать каждый аспект российской экономики, не для того, чтобы русские получали выгоду, а чтобы мы крали их богатства. Я же говорил вам, что именно это мы и делаем - крадем богатства. И российская нация пострадала", - пояснил военный аналитик, экс-офицер разведки США Скотт Риттер.