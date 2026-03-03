3.75 BYN
"Первый информационный" покажет откровения экс-разведчика США в эксклюзивном интервью
Россию и Беларусь в новой стратегии нацбезопасности США не называют врагом. Но хороший ли это знак? Как будут развиваться отношения Минск - Вашингтон? И что нам, простым людям, сделать, чтобы сблизить страны? Что думают Штаты об опасности третьей мировой или даже ядерной войны. Какова роль стран Глобального Юга? 4 мнения, 4 больших разговора с экспертом, мыслителем, главой института, экс-разведчиком.
"Если бы я был Россией и Беларусью, я бы был немного осторожнее. Потому что вы нам не друг. Понятно? Мы называем вас конкурентом, но это просто другое слово для врага. Это просто означает, что мы решили, что вы слишком сильны, чтобы противостоять вам военным путем, поэтому теперь мы будем атаковать вас экономически, и, знаете, это еще одна тактика, которую используют Соединенные Штаты, - мягкая сила. И я думаю, что любой, кто пережил распад Советского Союза и был в России в 1990-х, понимает, чего хочет Америка. Мы хотим контролировать каждый аспект российской экономики, не для того, чтобы русские получали выгоду, а чтобы мы крали их богатства. Я же говорил вам, что именно это мы и делаем - крадем богатства. И российская нация пострадала", - пояснил военный аналитик, экс-офицер разведки США Скотт Риттер.
Военный аналитик и народный дипломат. Он пытается выстроить мост между Западом и Востоком, между США, Россией, Беларусью. Скотт Риттер откровенно рассказал о мире, американском давлении, внешней политике США, переговорах по Украине (начинались которые в Беларуси, и Скотт прекрасно это помнит), о конфликте на Ближнем Востоке. Интервью со Скоттом Риттером смотрите 4 марта в 19:30 на "Первом информационном".