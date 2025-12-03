Первый квартал электродомов возводят в Витебске

Первый в северном регионе квартал многоэтажных электродомов, где для отопления, горячего водоснабжения, а также комфорта хозяек на кухне используется электроэнергия, возводят в Витебске. В проекте - 10 домов на 1400 квартир.

В новом квартале предусмотрены разные формы жилья, в том числе и арендные квадратные метры для перспективных специалистов. Среди преимуществ: отопление квартир независимо от поры года, индивидуальная настройка температуры воздуха в комнатах и подогрев полов.

Сергей Шнипов, руководитель проекта УКС Витебского облисполкома:

"Запитка электроэнергией происходит от трансформаторных электрических подстанций, которые объединяют группы домов. Здесь 6 трансформаторных подстанций, которые обеспечивают электроэнергией весь микрорайон. Предусмотрен резервный источник питания, исключающий возникновение внештатных ситуаций".

Александр Гришанов, завсектором Комитета по архитектуре и строительству Витебского облисполкома:

"Для жителей этих домов предусмотрен специальный субсидированный тариф, в соответствии с которым 1 кВт, используемый для электрообогрева и горячего водоснабжения, стоит 4,5 копейки. 1 кВт, используемый для приготовления пищи, стоит 24 копейки с небольшим".

