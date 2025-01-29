Первый полнометражный мультфильм, созданный с помощью нейросети, выйдет на экраны 30 января

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Первый в мире полнометражный мультфильм, созданный с помощью искусственного интеллекта, выйдет на экраны 30 января. Об этом рассказал Олег Атякшев, директор белорусской студии Arteki, создавшей этот мультфильм, сообщает БЕЛТА.

Мультфильм "Беловежская Пуща" - это захватывающая приключенческая комедия с элементами фэнтези о дружбе, семье и силе природы, которая напоминает, что даже самые невероятные истории могут стать реальностью, если в них верить. Мультфильм отличается аутентичностью, наполнен приятной музыкой, добротой и юмором.

С 30 января "Беловежская Пуща" появится более чем в 80 кинотеатрах Минска и всех областей, включая областные центры.

По словам Олега Атякшева, закрытый показ мультфильма в декабре прошлого года привлек большое количество внимания и с тех пор интерес к этой работе только растет. Около 20 млн просмотров публикаций блогеров и материалов в СМИ о картине подтверждают, что создан по-настоящему уникальный мультфильм. "Мы привлекли большое внимание как белорусов, так и зарубежной аудитории. Учитывая спрос со стороны белорусской аудитории, мы решили не откладывать премьеру и уже сейчас выпустить "Беловежскую пущу" в широкий прокат", - отметил директор студии.

Сейчас команда работает над выходом на международный рынок и ведет переговоры с дистрибьюторами, представителями кинофестивалей и IT-конференций.

Мультипликация с использованием нейросетей - направление новое и крайне необычное для зрителей, отметил Олег Атякшев. "Можно сказать, мы заняли нишу, первыми выпустив полнометражную работу на больших экранах. Благодаря нейросетям мы смогли реализовать смелые творческие идеи и создать яркую, динамичную историю, которая не оставит равнодушными ни детей, ни взрослых", - сказал он.

Для юных зрителей мультфильм - это путешествие в красочный мир приключений, где живут такие милые персонажи, как зубр Бублик, и звучит запоминающаяся музыка. Взрослые же оценят инновационный подход к созданию анимации, который открывает новые горизонты для развития индустрии.

Проект доказывает, что искусственный интеллект - это не замена творчеству, а мощный инструмент, который помогает художникам и аниматорам воплощать самые смелые идеи.