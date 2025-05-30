Петкевич исключает человеческий фактор при оценке ЦЭ и ЦТ

"На сегодняшний день, наверное, можно с уверенностью сказать, что человеческий фактор с точки зрения влияния на оценку исключен. Когда продумывали эту систему, ее просто пошагово прошли, чтобы невозможно было никак вмешаться. Чтобы не могли заподозрить, что как-то можно договориться или могут иметь место какие-то злоупотребления - кого-то завалить или кого-то поднять, - сказала Наталья Петкевич. - Начиная от того, как формируются эти конверты с заданиями, как они запечатываются, как перевозятся эти конверты (чуть ли не как миллионные суммы денег в вализах), как вскрываются они, как разносятся по аудиториям. Я сама видела это. Это видели члены государственной комиссии. У нас, кстати, создана 321 комиссия по всей стране в рамках нашей комиссии. То есть абсолютно каждое место проведения ЦЭ, ЦТ, каждое учреждение образования, где имеет место этот вступительный процесс, охвачено контролем со стороны государственной комиссии".