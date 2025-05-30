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Петкевич исключает человеческий фактор при оценке ЦЭ и ЦТ
Человеческий фактор с точки зрения влияния на оценку по централизованному экзамену или по централизованному тестированию исключен. Об этом заявила журналистам вице-премьер Наталья Петкевич, пишет БЕЛТА.
"На сегодняшний день, наверное, можно с уверенностью сказать, что человеческий фактор с точки зрения влияния на оценку исключен. Когда продумывали эту систему, ее просто пошагово прошли, чтобы невозможно было никак вмешаться. Чтобы не могли заподозрить, что как-то можно договориться или могут иметь место какие-то злоупотребления - кого-то завалить или кого-то поднять, - сказала Наталья Петкевич. - Начиная от того, как формируются эти конверты с заданиями, как они запечатываются, как перевозятся эти конверты (чуть ли не как миллионные суммы денег в вализах), как вскрываются они, как разносятся по аудиториям. Я сама видела это. Это видели члены государственной комиссии. У нас, кстати, создана 321 комиссия по всей стране в рамках нашей комиссии. То есть абсолютно каждое место проведения ЦЭ, ЦТ, каждое учреждение образования, где имеет место этот вступительный процесс, охвачено контролем со стороны государственной комиссии".
Заслушивая доклад по вступительной кампании, Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркнул, что вся эта система должна убеждать людей в справедливости.
"Очень важно обеспечить такую систему, которая бы убеждала наших людей в справедливости проведения этой кампании, - сказал Александр Лукашенко. - Просто надо родителям и абитуриентам понимать, что все будет честно. Не надо идти на какие-то ухищрения. Приходить в аудиторию для сдачи экзаменов надо со своими знаниями".