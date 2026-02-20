Пленум Центрального совета ДОСААФ подвел итоги года

В 2026 году ДОСААФ - 99 лет. Организация провела серьезную оптимизацию. Это позволило поднять зарплату и увеличить количество учебных центров. Изменения затронут и аэроклубы. Сегодня общий налет авиации ДОСААФ - более 7 тыс. часов (это максимальный показатель за последние 10 лет).

"В 2025 году мы совместно с Белорусской государственной академией авиации завершили создание национальной школы подготовки гражданских пилотов, которые всю летную практику проходят именно в Минском аэроклубе ДОСААФ. В 2026 году программа подготовки наших пилотов только увеличится, их количество станет больше. Не многие страны мира могут похвастаться тем, что у них создана национальная школа подготовки гражданских пилотов".