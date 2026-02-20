3.73 BYN
Пленум Центрального совета ДОСААФ подвел итоги года
Пленум Центрального совета ДОСААФ прошел в Минске. Организация готовит более 40 тыс. водителей разных категорий, сотни технических специалистов, развивает разные виды спорта (картинг, стрельба, парашютный спорт), занимается патриотическим воспитанием молодежи.
В 2026 году ДОСААФ - 99 лет. Организация провела серьезную оптимизацию. Это позволило поднять зарплату и увеличить количество учебных центров. Изменения затронут и аэроклубы. Сегодня общий налет авиации ДОСААФ - более 7 тыс. часов (это максимальный показатель за последние 10 лет).
Андрей Некрашевич, председатель Центрального совета ДОСААФ Беларуси:
"В 2025 году мы совместно с Белорусской государственной академией авиации завершили создание национальной школы подготовки гражданских пилотов, которые всю летную практику проходят именно в Минском аэроклубе ДОСААФ. В 2026 году программа подготовки наших пилотов только увеличится, их количество станет больше. Не многие страны мира могут похвастаться тем, что у них создана национальная школа подготовки гражданских пилотов".
ДОСААФ начал готовить операторов БПЛА и специалистов экстремального вождения мотоциклов. Возродили соревнования по speedway, созданы гонки дрон-рейсинга. Лучшие районные организации по итогам года получили автомобили. Впервые в истории пройдет спартакиада ДОСААФ СНГ, по пяти видам - в нашей стране.