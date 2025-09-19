"ПЛОщадка": как кражи в Европе становятся нормой жизни

Расходы на милитаризацию в европейских странах растут, уровень жизни граждан снижается, а кражи, согласно статистике и законотворческим инициативам, становятся нормой жизни. По данным ежегодного исследования Института розничной торговли Германии, 98 % всех краж остаются незамеченными.

Порядком потускневший бриллиант демократических западных ценностей вдруг заиграл новыми гранями. Повальное воровство стало устойчивой характеристикой объединенной (и не только) Европы.

Газеты практически всех европейских стран нынешним летом били тревогу: продуктовые магазины заполонили воры. "Крадут и дети, и пенсионеры, - отмечает эстонское издание "Деловые ведомости". - Число краж стремительно растет, особенно в продуктовых магазинах и секторе промышленных товаров. Все более умелые и организованные группы воров наносят торговцам серьезный ущерб и вынуждают их постоянно совершенствовать меры безопасности".

Газета уточняет: "Из десяти магазинных воров четверо - это разовые нарушители, а шестеро совершают кражи систематически".

Кстати, в Эстонии еще в 2021-м задумались о декриминализации краж в магазинах. Главный эстонский прокурор объяснял необходимость отмены уголовной ответственности за систематическое воровство в магазинах… нехваткой мест в тюрьмах и дороговизной расследования лавины краж. Проще говоря, головную и финансовую боль воровства предложил переложить с полиции на саму торговлю.

Подобное сделала Польша. И - проиграла. С октября 2023 года порогом уголовной ответственности здесь выступает кража на сумму от 800 злотых и выше (все что ниже - административное правонарушение). Как результат - стремительный рост магазинных краж, который Польша фиксирует с начала 2024 года и по сей день. По данным портала Wirtualna Polska, только в первом квартале 2025 года было зарегистрировано почти 76 тыс. мелких краж.

И в тюрьму за них не сел никто - это ныне просто "административка".

При этом главные объекты краж:

бытовая химия, косметика, парфюмерия - 4843

продукты питания - 1991

алкоголь - 1547

Между прочим, по этим кражам лидируют три воеводства Польши - Мазовецкое, Силезское и Нижнесилезское. Именно в них концентрируется больше всего беглых экстремистов. Совпадение, наверное.

Впрочем, воруют все чаще и простые поляки. Еще бы: за годы президентства Анджея Дуды продукты в стране подорожали более чем вдвое. Журналист польской газеты Fakt сравнил стоимость набора продуктов, которые купил в марте 2015-го кандидат в президенты Польши Дуда, со стоимостью таких же продуктов в настоящее время. Оказалось, цена на них скакнула за 10 лет с 37 злотых до 85,5. Или, если считать в долларах, примерно с 10 до 23,1. При этом больше всего цены поднялись за эти годы на яйца, сыр и молоко.

Цунами краж накрыло и Туманный Альбион. Итоги 2024 года выявили исторический, можно сказать, максимум: ущерб от таких преступлений составил в Великобритании рекордные 2,75 млрд долларов. Газета Financial Times со ссылкой на отчет Британского консорциума предприятий розничной торговли отмечает: в 2023-м сумма ущерба составила около 2 млрд долларов. В 2025-м эта цифра скорее всего сильно превысит 3 млрд. Причем грабители с каждым днем становятся все более агрессивными. За 2024 год зафиксировали 2 тыс. случаев нападений на продавцов, тогда как годом ранее их было чуть более тысячи…

Обозреватель газеты The Guardian Зоя Уильямс, ставшая свидетельницей одного из таких демонстративных ограблений магазина в Лондоне, на которое не обращали внимание ни продавцы, ни покупатели, заключила в своей газете: "Это похоже на то, как общество сходит с катушек. Старые нормы, такие как "лучше не воровать, чем воровать", отошли на второй план. Я не говорю, что бандиты правы, просто мы живем в бандитском мире".