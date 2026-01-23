"По форме": топ высказываний Президента Беларуси о важности мира

Президент Беларуси постоянно говорит о важности решения всех вопросов путем мира, а не войны.

В новом выпуске "По форме" сделали подборку топ высказываний Главнокомандующего о самом ценном сегодня.

Подсчитать точное количество слово "мир", произнесенное Президентом Александром Лукашенко в 2025 году, весьма непросто. Но, пролистав ключевые стенограммы выступлений главы государства, можно утверждать, что счет идет на тысячи. Мы не знаем ни одного лидера государства, который столько раз говорил бы о важности сохранения мира. И не только говорил, но и делал. Конкретные решения и предложения, за которыми на протяжении года наблюдала вся планета. Давайте вспомним некоторые из них.

Новогоднее обращение Президента 31.12.2025 года

"Вот и 2025 год становится историей. Стрелки часов неумолимо движутся к двенадцати. Вместе с ними мы идем в будущее. И точно знаем, каким хотим его видеть. В первую очередь -мирным. Мирным и безопасным, и не только для Беларуси. Для всех стран и народов. Мы все хотим жить и растить детей под чистым небом, отпускать их в самостоятельную взрослую жизнь с легким сердцем".

Мы искренне убеждены, что вот кто действительно заслуживает премию мира - так это наш Президент. Говорить и делать все для безопасной и комфортной жизни в стране - это и есть миротворчество на политической арене.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

Посещение храма на Рождество Христово 07.01.2025 года

"Это моя задача - будет сделано все для того, чтобы в Беларуси сохранился мир. Будет мир - все остальное мы купим. Будем жить, может быть, не богато, но достойно. Как живем сейчас. Ни у кого ничего не просим. Мы живем на те деньги, средства и возможности, которые мы реализовываем в Беларуси. Поэтому для нас главное - сохранить мир. Не будет мира - ничего не надо".

В своей деятельности Александр Лукашенко напрямую связывает сохранение мирной жизни с возможностью экономического роста, развития производства и благополучия граждан.

Посещение предприятия "Горизонт" 31.12.2025 года

"Если есть мир, мы все сделаем, что нам надо. Чего у нас нет, мы купим. Но для этого нужен мир, это - основа. Поэтому мы будем делать все для того, чтобы вы могли трудиться, жить спокойно и создавать будущее. Мы будем стараться это все для вас сделать".

Главнокомандующий напоминает, что на фоне сложной обстановки в мире и у южных соседей люди начинают больше ценить мирное небо. Отсюда и позиционирование нашего государства, как островка безопасности на бушующей планете. При этом в Беларуси четко прослеживается позиция: "Мир через силу и диалог". Никто не собирается подставлять вторую щеку. С одной стороны, наше государство делает акцент на способность "постоять за себя", с другой - на готовности к диалогу с любыми центрами силы, включая США.

Всебелорусское народное собрание 18.12.2025 года

"Ничего плохого, что, имея блестящие стратегические отношения с Россией и Китаем, мы начали выстраивать конструктивный диалог с руководством США. Напомню, это один из мощнейших, главных центров силы. Да, диалог порой жесткий, упорный. Да, важны любые мелочи. Но это переговоры сильного с сильным. Уважение и авторитет нашей страны не ставится под сомнение. И мы твердо стоим на своих позициях".