Под Львовом началось строительство элитного горнолыжного курорта. Инвестор - украинская нефтяная компания "ОККО" - выделила полтора миллиарда долларов на реализацию проекта. Пять гостиничных комплексов, бассейны, SPA, рестораны, бизнес-зоны, канатные дороги.

Пока одни строят рай, другие находятся в аду. Свежие партии мобилизованных украинцев отправляются на фронт. А согласно новому приказу Минобороны, защищать родину теперь пойдут все. Подробности в новом выпуске "По форме".

Из-за ежедневных потерь территории и успешного продвижения российских войск Министерство обороны Украины издало приказ о необходимости мобилизовать 160 тыс. человек. Согласно новым требованиям, для отправки на фронт не нужно проходить медицинскую комиссию - призывают в прямом смысле всех. Теперь ряды ВСУ пополнят люди с ВИЧ, отклонениями в развитии и глухонемые. Военно-медицинской комиссии Украины пришло указание: "всех военнообязанных признать годными".

Руководители украинских предприятий военно-промышленного комплекса прячут своих работников от ТЦК, чтобы не останавливать производство. Сотрудники территориальных центров комплектования обзванивают директоров со словами "ждите в гости". И неважно, что из-за нехватки людей производство остановится. "Первый информационный" уже рассказывал о произволе, который творят сотрудники военкоматов.

Видимо Рада больше не смогла закрывать глаза на произвол ТЦКашников, так как предложила расформировать орган, а всех сотрудников и военкомов отправить на… фронт за "нечеловеческое отношение к украинцам". Вместо них предлагают создать рекрутинговые центры. Не знаем, связан ли следующий случай с вышесказанным или нет, но в этот же день появилась новость о суициде сотрудника киевского военкомата. Его экстренно госпитализировали с диагнозом "огнестрельное сквозное ранение головы".

Действительно сотрудники военкоматов превратились в "охотников за головами". Отлавливают всех, и не важно, есть у тебя отсрочка или нет.

На одном из видео запечатлели мужчину, который сбежал от преследователей ТЦК к… русским бойцам. Гражданского с дрона заметили военные, сбросили ему рацию и помогли безопасно выйти к позициям.

Ситуация с дальнейшей мобилизацией украинцев патовая.

В конце октября военнопленный, бывший офицер украинской полиции, заявил, что в Вооруженные силы Украины из-за глобальной нехватки личного состава насильно мобилизуют, в том числе имеющих тяжелые психиатрические заболевания людей. Не редки и случаи, когда на фронте оказываются бойцы с открытой формой туберкулеза. Также в СМИ появилась информация, что на линии боевого соприкосновения замечен глухонемой военнослужащий. То есть от мобилизации теперь не спасает даже белый билет. Кто же тогда пополнит свежий строй?

Военные эксперты выразили скептицизм по поводу призыва 160 тыс. человек. Более реалистично ожидать до 100 тыс. По их словам, это заполнило бы около половины нехватки личного состава. Несколько командиров подразделений ВСУ сообщили, что уже начали направлять медиков и поваров в пехоту, так как некому держать оборону, не говоря уже о наступлении.

В связи с этим все чаще стал подниматься вопрос о мобилизации женщин. Один из украинских журналистов выдвинул мнение, что если война продлится 5 лет, то женщины пойдут на фронт. Сегодня действует указ об их добровольном воинском учете. Но есть и те, кто должен сделать это в обязательном порядке - в основном это медики. При этом на передовой служат более 10 тыс. украинок. Экс-главком ВСУ Залужный и вовсе заявил, что женщин мобилизуют, чтобы спасти Европу от войны, чтобы не допустить повторения 1939 года.

Создается ощущение, что никто не собирается останавливать конвейер смерти. Страна превращается в одно сплошное кладбище. Город Запорожье, подконтрольный Украине, стал новым местом для захоронений военных ВСУ. По открытой информации, на этих территориях уже покоится 16 тыс. солдат. А в Ивано-Франковске мэр заявил, что местное кладбище настолько разрослось, что скоро горожане смогут арендовать электросамокаты, чтобы добраться до могил своих родственников, а позже по территории пустят автобусный транспорт. И это только пара примеров. Национальное мемориальное военное кладбище строится под Киевом. Проект включает 100 тыс. могил и 60 тыс. ячеек в колумбарии. Подобный погост предусматривается открыть в каждом регионе страны.