По всей Беларуси стартовали массовые продажи цветов к 8 Марта

К празднику 8 Марта во всех районах Минска развернулась торговля цветами. Первый весенний праздник у большинства белорусов ассоциируется с тюльпанами. Нежные, изящные, грациозные, эти цветы как нельзя лучше подчеркивают женственность девушек и женщин.

Особенность тюльпанов в том, что они гармонируют практически с любыми цветами, но самым популярным вариантом является букет бутонов, обернутый в крафт-бумагу.

"Сегодня первый предпраздничный день. Продажа начинает потихоньку раскачиваться. Уже первые покупатели у нас были, что очень радостно. Женщины подходят, смотрят. Изобилие цветов. Если есть изобилие, то, конечно же, любому человеку сложно выбрать. Но я всегда говорю так: смотрите на букетик, тот, который вам больше улыбнулся, его и покупайте. С удовольствием прислушиваются к нашим советам. Мы рекомендуем сорта, которые в этом году наиболее востребованы. Обычно покупатель идет к нам, всегда покупает", - рассказал продавец Сергей Семененя.

В ассортименте много цветов - и мимоза, и хризантема, а также роза различных расцветок. Однако именно тюльпаны как символ весны напоминают о том, что зима закончилась и пришло время наслаждения первыми лучами солнца.

В белорусской столице организовано более 180 площадок для продажи, которые будут функционировать до 8 марта.

"Люди в основном сейчас берут пионовидные и бахромчатые тюльпаны, но и классика остается - многие берут красные. Мы цветы сажаем уже восьмой год, и с каждым годом все больше и больше этих тюльпанов. Люди просили в прошлом году, чтобы с луковицами были, ведь потом их можно пересадить на дачу, у подъезда посадить", - поделилась продавец Татьяна Кузьмич.

Факт Тренд этого сезона - нежно-розовые тюльпаны.

Снежная и морозная зима и здесь внесла свои коррективы, повлияв на цену: чем больше хлопот с выращиванием, тем дороже цветок. Однако цены невысокие, ведь спрос максимальный. Ажиотаж и пик продаж ожидается 7 и 8 марта.

Именно 8 марта 2026 года для Беларуси особенно важная дата, ведь нынешний год объявлен Годом белорусской женщины. Это не просто символический шаг, а целая система работы по поддержке женщин во всех сферах: и в семье, и в карьерной самореализации.