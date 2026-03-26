Почему для американцев важна позиция официального Минска, смотрите в проекте "Блиц"

Новые шаги в нормализации отношений между Беларусью и США. Очередной раунд переговоров с американской делегацией в Минске принес снятие ряда санкций (в том числе с Минфина, двух банков и калийной отрасли Беларуси). Обсуждается и возобновление работы посольства США в Минске, а также борьба с наркотрафиком и обращение с ядерными отходами.