Почему европейцы ездят в Беларусь, несмотря на запреты

Беларусь - страна, которая ассоциируется с открытостью. Открытостью не только сердца, но и границы. Этот факт очень не нравится балтийским соседям, к примеру, Латвии.

В Риге, по всей видимости, ожидали большего эффекта от заколачивания кордона с Беларусью. А когда не подействовало, продолжили на высшем уровне издеваться над людьми. Запрет на туристические автобусные поездки в нашу страну мощно ударил по бизнесу легальных перевозчиков и открыл новые возможности для серых схем. Ведь сидеть дома явно не входило в планы европейских граждан.

Безвизовый порядок въезда открыл для гостей из европейских стран не только возможность выгодно путешествовать, но и показал реальную обстановку в Беларуси: безопасность и своих граждан, и туристов - в приоритете. А еще высокое качество продуктов и доступность медицинских услуг - это тоже про нашу страну.

Денис Глебко, официальный представитель Полоцкого погранотряда:

"Все лица, пересекающие границу в условиях безвиза, отмечают популярность данного варианта пересечения границы. Госпогранкомитет создал специальное мобильное приложение "Граница Беларуси". На интернет-портале Госпогранкомитета создан специальный ресурс, посетив который, лица, пересекающие границу, могут для себя в простой форме найти ответы на все вопросы, касаемо пересечения границы в условиях безвиза".

Факт С начала нового года по безвизу уже приехали более 3 тыс. человек. Чаще других посещают Беларусь обладатели литовских и латвийских паспортов, а также граждане Польши. Гости из дальнего зарубежья тоже открывают для себя Беларусь. Всего 38 стран.

"Это очень красивая страна. Она очень зеленая, очень широкая. Огромные проспекты. Люди очень доброжелательные, милиция доброжелательная. Чувствуется, что уровень безопасности высокий. Дети, особенно дочка, чувствуют себя более безопасно", - подобные отзывы можно часто услышать от приезжих. Мнения их, конечно, не учитывались при заколачивании границ латвийской стороной и введении искусственных барьеров для поездок в Беларусь.

Официальная версия Риги: для предотвращения угрозы национальной безопасности. Это стало ударом по перевозчикам, которые годами выстраивали бизнес и логистику. Для них еще свежи воспоминания, когда автотранспортная дирекция Латвии перестала продлевать и выдавать новые разрешения на автобусные маршруты в Беларусь и Россию. Продолжился беспредел запретом на организованные туристические поездки.

Запрет на нерегулярные автобусные рейсы Рига ввела в конце 2025 года. Речь идет о заранее запланированных поездках, например, на экскурсии или для участия в культурных проектах. Причем пересекать границу в латвийском пункте пропуска теперь не могут все нерегулярные перевозчики независимо от страны регистрации юрлица или транспортного средства.

С открытием безвиза сайты латвийских турфирм пестрили предложениями о поездках в Беларусь без лишних формальностей с оформлением документов для туристов. И что важно - такое близкое направление. Организованные поездки в Минск, посещение Софийского собора в Полоцке, гастрономические путешествия на турбазы.

Но безграничные варианты для отдыха и возможность заработка для туристической отрасли Латвии, по всей видимости, противоречили планам официальной Риги. Впрочем жителей этой страны бездумными решениями уже давно не удивишь.

"У нас слишком плохо стало, особенно для детей. У меня ребенок 6 лет. К зубному его нельзя отвести, нет мест, нет врачей. Полгода он с больным зубом ходил, пока я сюда не стала ездить. Мы приехали, сделали без проблем", - поделилась одна из жительниц Латвии.

Почти 800 безвизовых туристов в год приезжают в Лепельский военный санаторий. Самое большое количество - именно из Латвии. И если раньше были популярны организованные туры, то сейчас едут самостоятельно. Зачем упускать возможность качественно и по доступной цене отдохнуть?

Светлана Голубева, завотделением Лепельского военного санатория ВС Беларуси:

"Латвия приезжает, потому что близко расположены, хорошие бюджетные варианты. У нас богатая лечебная база с уникальными процедурами. У нас есть люди, которые приезжают ежегодно, а может и два раза в год".