Почему кризис доверия граждан к власти является не только литовским, а общезападным?

Не совсем понятно, что происходит у ближайших соседей Беларуси. Казалось бы, говорят, что идет стремительный рост экономики Литвы. В целом видно, что и долг к ВВП не такой большой, как у Франции и Великобритании, но люди выходят на акции протестов. В декабре уже даже выходили правоохранители.

Выходят также представители медиа и сочувствующие им, говорят, что будут протестовать представители медицины и образования; выходила молодежь, которая вынесла гроб к Сейму и сказала, что идут похороны демократии и государственных институтов. Мнением о том, по какой причине это все происходит, поделился в эфире "Первого информационного" экономический аналитик Георгий Гриц.

Он заметил, что если бы эти события проходили не в Литве, то это можно было бы назвать очередной оранжевой революцией. Однако надо составить пазл, то есть сопоставить несколько факторов.

"Действительно, в Литве рост по сравнению с другими странами Прибалтики немножко выше, но не превышает 1,5-2 %. Это тот еще рост по сравнению с Китаем, странами переходной экономики… Если сравнивать с 2024 годом, то Беларусь и Россия тоже показали рост почти в два раза ниже, но надо смотреть на более длительное время. Экономические сиюминутные показатели не являются основанием. Основанием, скорее, является кризис доверия простых литовцев к власти, хотя этот конфликт общеевропейский и общезападный", - заявил аналитик.

Недавно был опубликован официальный прогноз доверия населения Литвы к власти, и 75 % литовцев выразили недовольство руководством властью. В цивилизованной демократической стране это является поводом к отставке правительства и президента. Надо отметить, что это общая европейская тенденция, "где никто шефов не избирал, а они продолжают быть у власти".

"Второй тезис - тревожные тренды с автоперевозчиками, логистикой, услугами, которые формируют бюджет ВВП. Те, кто формирует бюджет, думают, что будет завтра. Ассоциация литовских перевозчиков сообщила, что потери только корпоративного бизнеса в месяц составляют порядка 100 млн евро, а в год можно говорить о более чем 1 млрд евро", - добавил Георгий Гриц.

Он выделил и третий тезис - ЖКХ. Желание литовский властей демонтировать железнодорожные пути, транзитные электрические линии передачи должно свидетельствовать, что назад отхода к дешевым и доступным энергоресурсам и логистике нет, и это, по мнению экономического аналитика, должно вызвать к власти очень много вопросов. "Власть лапки на печку не кладет, но она предпринимает шаги, которые еще больше вызывают отторжение", - сказал Георгий Гриц.