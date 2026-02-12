Почему непостоянный Макрон вдруг заговорил о диалоге с Россией

Европа в чрезвычайном положении. Франция устами непостоянного Макрона вдруг заявила: диалог с Россией нужен, причем для стабильности самой Европы. Однако из России тут же приходит новость, в которой говорится о том, что Россия предлагала Евросоюзу подписать некий договор о ненападении. И договор мог бы, казалось бы, снизить градус напряженности в нашем регионе и настроить первые шаги дипломатических отношений между Россией и Евросоюзом, но Евросоюз не отреагировал никак - ни за, ни против, а просто как будто бы этого предложения не было. Как Макрон пытается заскочить в последний вагон локомотива нового миропорядка? Или это раскол в общей европейской позиции? Своим мнением поделился директор Центра международных исследований факультета международных отношений БГУ Никита Беленченко.

"Этот договор - часть общей стратегии России по обеспечению безопасности и устранению угрозы со стороны Европейского союза. Но надо понимать, что в Европейском союзе решения принимаются не большинством, а единогласно. Соответственно, принятие договора и его подписание на уровне Европейского союза невозможно. То есть ряд стран, которые действительно будут против, они не выйдут из зала заседаний, чтобы просто сказать: "Принимайте решение без нас". Прежде всего это Польша, страны Балтии, в какой-то степени Германия, а также внешнее давление на Евросоюз. В тот момент это было со стороны Соединенных Штатов. Потому что тогда у руля был Байден, потом это Великобритания. Мы понимаем, что Великобритания пытается сейчас всяческим образом сохранить состояние конфликта на востоке Европы, потому что они испытывают усилия по давлению на Россию и максимальному ее сдерживанию", - заметил эксперт.

Никита Беленченко выразил мнение, что это не приведет к значимым результатам. Более того, "коалиция желающих", все подписали двусторонние договоры с Украиной по обеспечению Украины как в финансовом, так и военном плане для продолжения российско-украинского конфликта. И Франция, кстати, одна из них. То есть Франции надо отказаться от подписания того договора, чтобы перейти на новый уровень взаимоотношений.

"Я не думаю, что в перспективе можно говорить о восстановлении полноформатного сотрудничества между Францией и Россией и, конечно же, уже в дальнейшем между Европейским союзом и Россией. То есть это невозможно. Можно предположить, что Европейский союз будет раздроблен в перспективе. Потому что там нарастают силы, которые все-таки выступают за диалог с Россией и обеспечение своей внутренней энергетической безопасности, как, например, Венгрия. То есть она всегда заявляла, что она независима в принятии решения. Более того, она отказывается от навязывания таких проевропейских, ЛГБТшных законов, которые невыгодны этой стране", - подчеркнул аналитик.

Однако такие заявления Макрона и других европейских политиков говорят о том, что есть некая кардинальная тенденция на улучшение отношений между Россией и Европейским союзом.