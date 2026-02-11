Почему низкая рождаемость и старение населения угрожают будущему росту ВВП Польши - разберемся

У Польши серьезные демографические проблемы. По прогнозам МВФ, рекордно низкая рождаемость и стремительное старение населения напрямую угрожают будущему росту ВВП.

В ЕС утверждают, что у Польши самый высокий ВВП на текущий день. Это если сравнивать его с остальными странами Евросоюза. Но и дотации у Польши одни из самых высоких. При этом демография одна из самых низких. ВВП Польши рискует обвалиться, потому что некому будет его тащить на своих плечах.

Знаете эту душераздирающую строчку из польского гимна: "Jeszcze Polska nie zginęła" - "Еще Польша не погибла"? Так вот статистика готова с этим поспорить. Страна, экономика которой сейчас преподносится в ЕС как победный марш, одновременно исполняет тихий реквием по своему будущему.

Пока все аплодируют экономическому "чуду" (в 25-м году рост ВВП составил +3.6 % - для ЕС это рекорд), в детских кроватках страны стоит звенящая тишина. Поляки строят одно из самых мощных государств региона. Однако по рождаемости нация, судя по цифрам, добровольно сходит с исторической сцены. Коэффициент рождаемости 1,16 - один из самых низких в ЕС. С 1990-х не было такого - рекордно низкая рождаемость. А что же происходит?!

Экономическое "чудо" на демографических руинах

Вот вам польский парадокс. Страна, которую МВФ ставит в пример всей Европе, полагая, что в этом году ВВП на душу населения в Польше впервые обгонит Испанию и Израиль, оставляя позади Германию и Францию, стремительно теряет свое будущее. В 2025 году родилось всего 238 тысяч детей. Это один из самых низких показателей за всю историю наблюдений. Население скукожилось до 37 млн, а к 2060 году убыль может достичь 14-24 %! Соотношение уже сегодня - 140 пенсионеров на 100 детей. К 2055 году число работающих может сравняться с числом пенсионеров. Трудоспособное население сократилось за год на 128 тысяч человек. Что это значит? Пустующие рабочие места, колоссальная нагрузка на систему здравоохранения и пенсионный фонд, напоминающий дырявое ведро. Государство пытается латать дыры, раздавая пособия, но коэффициент рождаемости упал до катастрофических 1,16. Для простого воспроизводства нужно 2,1. А у поляков - вдвое меньше. Нация, пережившая войны и разделы, тихо вымирает в мирное время и при экономическом росте, как полагает ЕС. Министерство образования озабочено не тем, что школы закрываются из-за нехватки детей, а тем, что оставшиеся ученики прогуливают! С 1 сентября 2026 года вводится драконовское правило: пропуск более 25 % занятий в году лишает ученика права на оценку. Еще они запрещают продажу кофе в столовых и вводят "планетарную диету". Похоже на ремонт кают на тонущем "Титанике".

Полина Беккер, политолог (Россия):

"Когда Польша вошла в Европейский союз, у нас все поляки молодые, они уехали, вернее, не уехали, они поехали в поисках лучшей доли, в поисках лучшей жизни в большие страны, такие как Германия, Франция, Австрия, в общем, там, где сработает немножечко получше. Сейчас на одну женщину приходится, не будем говорить за этот год, за 2024 -2025 гг., приходится 1,17. И эта демографическая яма, снижение фертильности, оно приведет к тому, что поляков может через 100 лет не остаться вообще в принципе".

Мигранты и деньги

Еще один очень болезненный для Польши вопрос - мигранты. Власти очень не хотят мигрантов из Африки или Ближнего Востока. Но еще в 2017 году Польша активно звала высококвалифицированных специалистов из Украины, Беларуси, России. Впрочем, сегодня, на фоне новой геополитики, миграционная стратегия на 2025-2030 гг. резко ужесточилась. Власти хотят контролируемой миграции, которая закроет дыры на рынке труда, но не создаст социальной напряженности. Впрочем, даже если привлечь нужных специалистов, они не решат фундаментальной проблемы - вымирания коренного населения. Теперь про польское экономическое "чудо" на дотациях. Посмотрим, чем его кормят. Разве не беспрецедентные дотации ЕС сделали ВВП на душу таким завидным? Представьте: с 2004 года Польша слопала 170 млрд евро нетто, став крупнейшим получателем в ЕС. В 2026-м Польша получает максимальную дозу евроденег в своей истории - рекордные 48 млрд евро. Если бы не эти средства, рост ВВП в 2025-2026 гг. был бы не 3,5 %, а скромные 2,8 %. Пока в экономику вливаются миллиарды, все прекрасно. Но уже в следующем, 2027 году, прогнозы единодушны: рост ВВП замедлится. Почему? Потому что закончится программа восстановления (KPO), и поток дешевых денег иссякнет.

И вот мы подходим к главному выводу, который просится на язык. Польша строит будущее для нации, которой через полвека может просто не существовать в нынешнем виде. Она обгоняет Западную Европу, но уже проиграла ей в битве за демографию. Все ее успехи - это пышный букет на могиле.