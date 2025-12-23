Европейская витрина "прав и свобод" трещит по швам. Брюссельские штрафы, громкие заявления и протесты - все это складывается в картину, где лозунг о свободе слова превращен в инструмент давления

Заявлять о своих правах в демократичной Европе очень непросто. Свобода слова давно превращена в инструмент давления. Под лозунгами о "борьбе с дезинформацией" прячется охота на чужое мнение. Самые респектабельные СМИ все чаще бывают пойманы на лжи и манипуляциях.

Например, Би-би-си фальсифицирует выступление Дональда Трампа, за что компании вчинен иск в 5 млрд долларов. А New York Times американский президент прямо назвал "врагами народа" - Трамп обвиняет издание в "преднамеренном искажении фактов, которое представляет собой угрозу национальной безопасности США".

Рассмотрим все политические элементы и расставим по местам. Это "Таблица Менделевой", давайте разбираться вместе.

5 декабря Еврокомиссия оштрафовала социальную сеть X на 120 млн евро. Прикрылись "непрозрачностью" и "борьбой с дезинформацией". Американская платформа стала первой жертвой репрессивного закона ЕС о цифровых услугах. После этого Илон Маск назвал Европу четвертым рейхом, позже заявил, что Европейский союз следует ликвидировать и вернуть суверенитет его странам-членам. Предпринимателя поддержал вице-президент США Джей Ди Вэнс: "Ходят слухи, что Еврокомиссия оштрафует Х на сотни млн долларов за неучастие в цензуре. ЕС должен поддерживать свободу слова, а не атаковать американские компании из-за чуши".

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан также раскритиковал решение о штрафе в отношении соцсети X:

"Нападки комиссии на X говорят сами за себя. Когда брюссельские властители не могут выиграть дебаты, они прибегают к штрафам. Европе нужна свобода слова, а не неизбранные бюрократы, решающие, что нам читать и говорить. Снимаю шляпу перед Илоном Маском за то, что он держит оборону".

Европейская свобода слова строгого режима уже давно превратилась в товар. Ее продают, покупают, блокируют и лицензируют. Она больше не принадлежит народу - она принадлежит бюрократии. Но Кая Каллас продолжает демонстрировать поразительную отстраненность от реальности и причитать, что ЕС является оплотом свободы.

Кая Каллас, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности:

"ЕС - сама суть свободы, поэтому любая критика, касающаяся свобод здесь, должна быть направлена в другую сторону. Европейский союз - это 27 стран, которые добровольно решили работать вместе. И есть еще несколько, которые хотят присоединиться. Это показывает наше качество".

И ведь звучит красиво. Почти как рекламный слоган. Только вот за этой "сущностью" давно прячется тщательно отретушированная имитация. Цензура в "саду" европейском давно стала инструментом политической селекции: угодным - микрофон, остальным - кляп. По данным отчета Совета Европы, 69 % журналистов терпят психологическое насилие от госорганов (унижения, угрозы, клевета). Редакционная независимость под угрозой в 65 % стран ЕС. За конкретными примерами далеко ходить не надо.

Вот литовские СМИ делятся удивительными "инсайдами". Оказывается, перевозчики в Вильнюсе сигналили якобы вовсе не из-за перекрытой границы, не из-за похороненного транзита и не из-за отказа их властей компенсировать убытки. Водители, потерявшие миллионы, вдруг вышли на улицы исключительно ради того, чтобы выразить недовольство соседней страной. Этакий "антикризис" можно смело заносить в учебники по политической софистике.

Литва начала блокировать российские и белорусские телеканалы еще в 2022-м. Позже взялись за ютуб-каналы и сайты. Страна гордо "самоизолировалась", объявив охоту на чужое мнение. И останавливаться, похоже, не готова.

На фоне рассмотрения в Сейме поправок, которые упростили бы увольнение гендиректора национального вещателя, а также после решения заморозить бюджет общественного вещания на следующие три года, в столице Литвы вспыхнула масштабная демонстрация. Около 40 тысяч человек вышли на улицы в защиту прессы. Демонстранты убеждены: предлагаемые изменения противоречат Конституции, а также идут вразрез с европейским правом и создают условия для политического вмешательства в работу редакции.