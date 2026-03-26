Почему заявления о выходе Польши из ЕС несерьезны, рассказал Анатолий Бояшов

Премьер польского режима Дональд Туск заявил, что риск выхода страны из Европейского союза становится реальной угрозой. Якобы есть силы, подталкивающие страну к такому курсу, одновременно они же стремятся ослабить и Евросоюз. Почему заявления о выходе из объединения несерьезны, рассказал аналитик Белорусского института стратегических исследований Анатолий Бояшов.

"С объективной точки зрения эти заявления несерьезны. Польша не будет выходить из Европейского союза. Нахождение в составе объединения отвечает экономическим интересам Польши. Львиную долю своего финансирования, в том числе дешевых кредитов, Польша получает через программы Европейского союза" , - отметил эксперт.

Такие заявления выходят в свет, потому что политические элиты Польши разъединены. Сейчас премьер Туск выступает против президента Навроцкого, который опирается на правый электорат. Те, кто стоит у власти в правительстве, вместе с Дональдом Туском обвиняют своих противников в том, что их заигрывание с правым электоратом может привести к выходу Польши из Европейского союза. "Это политическая риторика в надежде напугать избирателей выходом из ЕС. 70 % поляков выступают за нахождение Польши в составе Европейского союза", - заключил Анатолий Бояшов.