Почти во всех населенных пунктах, пострадавших от непогоды, восстановлено электроснабжение

"В течение последних двух суток в республике наблюдались сложные погодные условия: снегопады, сильный порывистый ветер. С учетом своевременно принятых мер, имея опыт ликвидации последствий массовых отключений в предыдущие годы, ситуация находилась под контролем отраслевого штаба. Системообразующая сеть 220-750 кВт отработала без отключений. Также не было замечаний по работе основных источников генерации. В распределительной сети за двое истекших суток отключалось 1,436 тыс. трансформаторных подстанций 6-10 кВт. Максимальное время восстановления электроснабжения трансформаторных подстанций составило около 7 часов. По состоянию на текущее утро у всех потребителей, которые отключались вследствие погодных условий, электроснабжение восстановлено", - отметил заместитель гендиректора ГПО "Белэнерго" Денис Ковалев.