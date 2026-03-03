3.75 BYN
2.87 BYN
3.37 BYN
Подарок к 8 Марта: сразу 2 экскурсии прошли во Дворце Независимости для белорусских женщин
Во Дворце Независимости 3 марта было очень красиво и по-весеннему тепло. Сразу две экскурсии прошли для прекрасных белорусок. После встречи в Совете Республики и работы на полях форума "Женщина и будущее деревни" участницы прошли залами дворца.
Выставку живописи белорусских авторов представили Национальный центр современного искусства и Белорусский союз художников. Белорусские женщины отметили работу мастеров. Дворец Независимости, все знают, строился белорусами и из белорусских материалов. Дамы взяли на заметку дизайнерские решения.
Отметили они и колонны, что в зале "Беларусь" символизируют роту почетного караула, и обивку кресел в расширенном рабочем кабинете Президента.
Год белорусской женщины, преддверие 8 Марта - поводов было много. Но для одной из многодетных мам посещение символа белорусской государственности - это еще и личный подарок. У женщины 3 марта день рождения. Весь день она принимала поздравления.
Валентина Новицкая, мама космонавта Олега Новицкого:
"Приятно смотреть на зал, где с душой наша республика принимала гостей".
Валентина Эдуардовна Новицкая - мама Олега Новицкого. Он российский космонавт, но родом из белорусского Червеня.
Валентина Эдуардовна уже была в Дворце Независимости, когда Александр Лукашенко вручал ее сыну орден Дружбы народов.
Ольга Урбанович, специалист по связям с общественностью предприятия "Гродноводоканал":
"В 2025-м мы завершили очень важный объект - это сдача очистных сооружений. У нас полностью все обеспечены чистой питьевой водой, мы этим очень гордимся".
Людмила Борутенко, директор Журавичской средней школы:
"В унисон сегодняшнему дню стараемся, чтобы наши дети поступали в высшие учебные заведения и приходили работать в село".
Говорят, воодушевленная женщина способна на многое. Эти женщины точно готовы и могут все.
"Наш Президент живет жизнью страны и людей, он делает все для того, чтобы сегодня белорусская женщина чувствовала себя красивой, защищенной", - отметила замдиректора РУП "ЖКХ" г. Сморгонь Ольга Шульжицкая.