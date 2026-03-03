Подарок к 8 Марта: сразу 2 экскурсии прошли во Дворце Независимости для белорусских женщин

Во Дворце Независимости 3 марта было очень красиво и по-весеннему тепло. Сразу две экскурсии прошли для прекрасных белорусок. После встречи в Совете Республики и работы на полях форума "Женщина и будущее деревни" участницы прошли залами дворца.

Выставку живописи белорусских авторов представили Национальный центр современного искусства и Белорусский союз художников. Белорусские женщины отметили работу мастеров. Дворец Независимости, все знают, строился белорусами и из белорусских материалов. Дамы взяли на заметку дизайнерские решения.

Отметили они и колонны, что в зале "Беларусь" символизируют роту почетного караула, и обивку кресел в расширенном рабочем кабинете Президента.

сразу 2 экскурсии прошли во Дворце Независимости для белорусских женщин news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fed15a74-f6e0-4689-925c-e823b06e06a4/conversions/350294cd-3483-42ad-ae35-33411dbd32f8-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fed15a74-f6e0-4689-925c-e823b06e06a4/conversions/350294cd-3483-42ad-ae35-33411dbd32f8-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fed15a74-f6e0-4689-925c-e823b06e06a4/conversions/350294cd-3483-42ad-ae35-33411dbd32f8-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fed15a74-f6e0-4689-925c-e823b06e06a4/conversions/350294cd-3483-42ad-ae35-33411dbd32f8-xl-___webp_1920.webp 1920w

Год белорусской женщины, преддверие 8 Марта - поводов было много. Но для одной из многодетных мам посещение символа белорусской государственности - это еще и личный подарок. У женщины 3 марта день рождения. Весь день она принимала поздравления.

Валентина Новицкая, мама космонавта Олега Новицкого:

"Приятно смотреть на зал, где с душой наша республика принимала гостей".

Валентина Эдуардовна Новицкая - мама Олега Новицкого. Он российский космонавт, но родом из белорусского Червеня.

Валентина Эдуардовна уже была в Дворце Независимости, когда Александр Лукашенко вручал ее сыну орден Дружбы народов.

Ольга Урбанович, специалист по связям с общественностью предприятия "Гродноводоканал":

"В 2025-м мы завершили очень важный объект - это сдача очистных сооружений. У нас полностью все обеспечены чистой питьевой водой, мы этим очень гордимся".

сразу 2 экскурсии прошли во Дворце Независимости для белорусских женщин news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/16efdde5-3296-4fbc-a641-8542754416b4/conversions/4129bbd4-3bc1-4761-99bd-17fb8e39050c-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/16efdde5-3296-4fbc-a641-8542754416b4/conversions/4129bbd4-3bc1-4761-99bd-17fb8e39050c-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/16efdde5-3296-4fbc-a641-8542754416b4/conversions/4129bbd4-3bc1-4761-99bd-17fb8e39050c-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/16efdde5-3296-4fbc-a641-8542754416b4/conversions/4129bbd4-3bc1-4761-99bd-17fb8e39050c-xl-___webp_1920.webp 1920w

Людмила Борутенко, директор Журавичской средней школы:

"В унисон сегодняшнему дню стараемся, чтобы наши дети поступали в высшие учебные заведения и приходили работать в село".

Говорят, воодушевленная женщина способна на многое. Эти женщины точно готовы и могут все.