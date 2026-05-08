Поисковый клуб "Наследие" восстановил имена 13 бойцов ВОВ

В преддверии Дня Победы в Борисовском районе после реконструкции открыли воинское захоронение № 654. На гранитной плите появилось 13 новых имен. Их судьбы восстановили участники поискового клуба "Наследие" Минского энергетического колледжа.

Полгода ребята работали с архивами, расшифровывали старые документы и искали сведения о бойцах, считавшихся пропавшими без вести. Одного из них удалось установить по номеру винта сбитого самолета.

"Расшифровать текст очень сложно, потому что документы уже старые, не так четко написаны имена, фамилии. Нам очень нравится этим заниматься. У нас замечательный руководитель, который нам очень помогает в этом всем, и мы ему тоже. Мы очень радовались, потому что такие маленькие шажочки приводят к очень большим достижениям", - рассказала участница поисково-исследовательского клуба "Наследие" Дарья Кирилович.

Денис Мороз, министр энергетики Беларуси:

"9 мая - это святой праздник для всей Беларуси, потому что это праздник, связанный с победой в Великой Отечественной войне. Республика Беларусь, да и весь Советский Союз принес очень большие жертвы для того, чтобы справиться с коричневой чумой прошлого века. В Беларуси каждый третий погиб в этой ужасной войне. И наша задача сохранить память об этих ужасных событиях и передать эту память через поколение вперед".