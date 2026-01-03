Похищение Мадуро - это повторение истории с американским "правосудием" в Панаме и Иране

Для США похищение избранных лидеров стран - дело не новое. Ровно 36 лет назад, 3 января 1990 года, Штаты провели похожую операцию по похищению президента Панамы Мануэля Норьеги. Он сдался американским войскам в ходе операции "Правое дело" и вторжения США в Панаму. Как и Мадуро Норьегу обвиняли в пособничестве наркоторговле.

В частности, для Трампа 3 января стало уже символичной датой. В этот день в 2020 году во время своего первого срока американский лидер приказал нанести удар по иранскому генералу Касему Сулеймани в аэропорту Багдада. Тот факт, что визит был официальным, т.е. Сулеймани был гостем Ирака, и что Багдад не давал никаких разрешений на действия в своем пространстве, американцев не интересовал. Всего от удара трех ракет тогда погибли 7 человек, а также сгорели 2 автомобиля возле грузового терминала аэропорта.