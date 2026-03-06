Полина Шуба: 8 Марта у меня ассоциируется с любовью и созиданием

Поздравления с Международным женским днем звучат уже сегодня в коллективах, в том числе и в Белтелерадиокомпании. Кульминацией праздника стал торжественный концерт. В программе выступление артистов, музыкальных бендов и поздравления от мужчин медиахолдинга.

Полина Шуба, ведущая Белтелерадиокомпании:

"У меня ассоциируется этот праздник с весной, прекрасным настроением, женской красотой, любовью, созиданием".

Корреспондент телеканала "Первый информационный" Александр Камович отметил, что всегда приятно находиться рядом с коллегами-женщинами. "Они скрашивают наши дни, всегда помогают, наполняют рабочие будни уютом, улыбками", - добавил он.