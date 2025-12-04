Politico: Фон дер Ляйен пытается дистанцироваться от коррупционного скандала в ЕС

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пытается дистанцироваться от коррупционного скандала в ЕС. Об этом пишет Politico.

Расследование затронуло двух крупнейших деятелей Брюсселя и грозит перерасти в полномасштабный кризис.

Фон дер Ляйен пытается заручиться поддержкой по вопросу Украины в преддверии решающего декабрьского саммита лидеров ЕС. В самой Украине гремит коррупционный скандал. Кроме того, события происходят на фоне напряженности между фон дер Ляйен и главой евродипломатии Каей Каллас. Они, выходя за рамки полномочий, стараются занять в объединении главенствующую позицию.

Расскажем, чем же так примечателен разразившийся в Брюсселе скандал.

Крупнейший институциональный кризис в ЕС за последние 25 лет

Издание Politico масштабом скандал приравняло к серьезнейшему институицональному кризису ЕС 1999 года. Тогда по сходным причинам и под давлением обстоятельств в отставку в полном составе ушла Еврокомиссия Жака Сантера - два десятка человек. Можно считать это прецедентом.

Нынешний скандал пока затронул трех человек. Их не стали томить в заключении и после допроса отпустили с мыслью, что бежать они то ли не станут, то ли не смогут. Амбассадорами расследования (с возможностью вознаграждения, но не приятного, а заслуженного) стали Стефано Саннино и Федерика Могерини. Первый - по той причине, что он является высокопоставленным чиновником Европейской комиссии. Слишком большой человек для столь малых, суетливых, земных стеснений в виде расследования. С 2021 по 2024 год он был фактически вторым человеком в европейской дипломатической службе. Фредерика Могерини же с 2014 по 2019 год была Верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности, а после 2020 стала руководителем Колледжа Европы. Это учреждение и превратили из учебного в мошенническое путем тендеров, откатов, лоббирования и разглашения служебной тайны.

Главное, что высокий чин обвиняемых сделал еще более правомочными даже не упреки, но констатацию факта о лицемерии европейской верхушки, которая бранит других в коррупции, в которой сама замешена.

Максим Чирков, доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Госуниверситета управления (Россия):

"Я думаю, что подобные расследования спровоцируют бурю негодования в европейских странах. И в целом понятно, что коррупция в Европе на таком высоком уровне подорвет позиции Европейского союза по самым разным вопросам. В том числе, конечно, на Европу из-за этих коррупционных скандалов будут в меньшей степени ориентироваться, сторонники, будем так говорить, противостояния с Россией. В этом смысле, мне кажется, что в Европе необходимо задуматься о собственных проблемах - о злоупотреблении".

Кая Каллас, текущий верховный представитель Европейского союза по иностранным делам, написала письмо, которое попало в распоряжение издания Politico и им же частично было опубликовано. По словам Каллас, обвинения "глубоко шокируют, но никоим образом не должны бросать тень на ту хорошую работу, которую подавляющее большинство из еврочиновников выполняет каждый день". Важно отметить, что Каллас дистанцировалась от скандала, указав, что события, подлежащие расследованию, имели место до ее прихода на должность.

Жозеп Боррель (предшественник Каллас, руководивший тогда, когда обвиняемый Саннино был его генеральным секретарем) отказался комментировать расследование. Урсула фон дер Ляйен и ее команда также отказались предоставить прямые комментарии по сути дела. Тут красноречие европейских политиков досадно подвело. А с другой стороны, кто его знает, может, у них не остается времени за самобичеванием?

Расследование повлечет (и это уже началось) колоссальные репутационные проблемы, удар по публичной дипломатии ЕС. Почему же этому дадут свершиться? Ведь все в руках политиков: зачем им портить себе положение дел, можно самим все забыть и другим не дать вспоминать?

Все дело в том, что скандал имеет вероятность не затухнуть по причине своей природы. Она кроется во внутреннем противоборстве среди европолитиков.