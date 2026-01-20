Политолог Карасев о Совете мира: Трамп намерен внести раскол в ООН и БРИКС

Совет мира создается США - государством, которое больше всего организовало конфликтов. Насколько эффективна будет эта организация, в программе "Это другое" попросили прокомментировать российского политолога, политтехнолога Владимира Карасева.

"Нужно оттолкнуться от того, зачем это Трампу, - считает эксперт, - учитывая тот факт, что Трамп болезненно относится к своей персоне, к тому, что ему не дали Нобелевскую премию мира. Человек, который хотел бы оставить в мире яркий след, а получается оставить только грязные следы".

Эксперт считает, что проявляется и взбалмошность Трампа: вот захотел что-то, еще не понимает что.

Владимир Карасев:

"Трамп намерен внести некий раскол в Организацию Объединенных Наций и в БРИКС".

Это другое | Совет мира в секторе Газа. Для чего он создается и куда пойдут деньги в виде взносов? У Трампа созрела новая миротворческая идея - "Совет мира" для контроля за соблюдением мира в секторе Газа. При этом Венесуэла еще не остыла после американских бомбежек, Дания сопротивляется посягательству Белого дома на Гренландию, а украинский конфликт не разрешен. К слову, интересным фактом является то, что администрация президента США просит страны, которые хотят получить постоянное место в международном "Совете мира" по сектору Газа, внести не менее $1 млрд. - Почему ключевым выбран конфликт на Ближнем Востоке, а не в российско-украинском регионе? - Куда пойдут деньги в виде взносов после вступления в "Совет мира"? - Что же изменится, когда Трамп возглавит "Совет мира"? 20.01.2026 22:50

"Российская Федерация в корректной форме откажется от Совета мира, потому что цели не видны, устав никому не ясен, правила никому не понятны. Поэтому будет ответ: нужно услышать от уважаемого Дональда Трампа, для чего создается Совет мира, как он будет действовать в дальнейшем, что помимо сектора Газа будет рассмотрено, - считает политтехнолог. - Сейчас, по-моему, страны три года могут находиться в этом списке, потом их будут заменять другие. У стран, которые заплатили Трампу по миллиарду, будут особые условия. Поэтому не знаю даже, как будет функционировать этот Совет мира".