3.74 BYN
2.85 BYN
3.33 BYN
Политолог Киреев: Затони эта Гренландия - никто бы не расстроился
США, публично заявляя о притязаниях на Гренландию, фактически бросают вызов Европе. Для элит это болезненный удар и символ утраты влияния.
Своим мнением поделился российский политолог Владимир Киреев.
"Для европейских стран вопрос Гренландии не является по-настоящему стратегическим, это вопрос гордости", - заявил он.
Политолог отметил, что США как старший партнер Европы, десятилетиями обеспечивали ей безопасность и сформировали у Европы полную зависимость: экономическую, политическую, военную. Европейцы помнят, что еще где-то 90-100 лет назад были хозяевами мира, была глобальная колониальная империя с центром Европы, а Соединенные Штаты - это бывшая колония. А сейчас формируется ситуация, когда Америка у Европы что-то забирает.
"Затони эта Гренландия - никто бы не расстроился. Но когда Соединенные Штаты хотят отобрать Гренландию, то это является огромной пощечиной", - считает Владимир Киреев.