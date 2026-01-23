Политолог Киреев: Затони эта Гренландия - никто бы не расстроился

Политолог отметил, что США как старший партнер Европы, десятилетиями обеспечивали ей безопасность и сформировали у Европы полную зависимость: экономическую, политическую, военную. Европейцы помнят, что еще где-то 90-100 лет назад были хозяевами мира, была глобальная колониальная империя с центром Европы, а Соединенные Штаты - это бывшая колония. А сейчас формируется ситуация, когда Америка у Европы что-то забирает.