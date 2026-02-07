Политолог Киреев: Высокая вероятность, что США нанесут удар по Ирану

"В силу того, что Трамп и его команда следуют в фарватере израильской политики, велика вероятность, что переговоры являются только формальным предлогом для нанесения ударов по Ирану и его дестабилизации. Всячески приложить усилия именно не для отказа от ядерной программы, а отказа от поддержки прокси-структуры в регионе, а именно для устранения иранской политической системы, иранского руководства и, если смотреть глубже, для разрушения иранского государства, достаточно велики. Поэтому мы с напряжением ждем развития этой ситуации и опасаемся, что худшее еще впереди, потому что крайне высока вероятность, что Соединенные Штаты все-таки удар по Ирану нанесут".