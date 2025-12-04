3.74 BYN
Политолог Корнилов о переговорах Москвы и Вашингтона: Встреча длилась 5 часов - это показатель
Евросоюз перестал быть ключевым игроком в мировой политике и экономике, так как ошибочная политика его руководства привела сообщество к международной изоляции. Такое мнение высказал глава МИД Венгрии. Также Петер Сийярто отметил, что ЕС оказался не в состоянии урегулировать украинский конфликт. Венгрия в случае необходимости готова принять у себя мирные переговоры по Украине и поддерживает любые инициативы, направленные на достижение этой цели.
Владимир Корнилов, политический обозреватель медиагруппы "Россия сегодня":
"Раз обе стороны говорят о том, что все нормально, диалог продолжается, диалог конструктивный, встреча замечательная, как сказал Трамп, грешно было бы сомневаться или не верить какой-либо из этих сторон. При этом мы видим массу публикаций в западной прессе, в американской, в британской, вообще в европейской, о том, что якобы встреча провалилась, о том, что якобы русские отвергли мирный план Трампа и Европы заодно. Мы видим и подобные заявления, публикации, но они не базируются ни на чем".
Политический обозреватель уверен, что сейчас наверняка появятся так называемые утечки, сливы, как правило, представляющие собой очередной поток дезинформации. "Но, в принципе, я думаю, что раз встреча длилась 5 часов, то это уже показатель. Если бы не о чем было говорить, если бы было неприятие всех пунктов со всех сторон, то, я думаю, ограничилось бы очень коротким таким обменом мнениями, и, собственно говоря, делегация бы улетела. Но раз пять часов что-то обсуждали, то это действительно является показателем", - высказал свое мнение эксперт.