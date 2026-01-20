Политолог о Совете мира: Трамп показывает, что более богатые и сильные страны имеют больше прав

Трамп показывает, что более богатые и сильные страны имеют больше прав, чем все остальные. Таким мнением в программе "Это другое" поделился российский политолог, политтехнолог Владимир Карасев, говоря о создаваемом Совете мира, где страны, которые заплатят миллиард, будут иметь больше полномочий.

Эксперт предложил разобрать абсурдность ситуации с Гренландией. "Сначала Трамп говорил о том, что Гренландия необходима Соединенным Штатам Америки для национальной безопасности. Но там и так у США находится военная база. Неужели этого недостаточно? Дальше он говорит, мол, зачем Гренландия датчанам, как бы их там не было. Давайте тогда отдадим Соединенные Штаты Америки индейцам, потому что их там тоже не было. Они пришли, устроили геноцид индейцев. Трампу нужно это объяснить. И третье, он говорит, что Дания не может защитить Гренландию, поэтому Гренландия необходима США. С таким подходом Трамп может забрать вообще практически любую страну в этом мире, кроме стран, которые имеют ядерное оружие либо поддержку со стороны ядерных государств", - считает он.

Это другое | Совет мира в секторе Газа. Для чего он создается и куда пойдут деньги в виде взносов? У Трампа созрела новая миротворческая идея - "Совет мира" для контроля за соблюдением мира в секторе Газа. При этом Венесуэла еще не остыла после американских бомбежек, Дания сопротивляется посягательству Белого дома на Гренландию, а украинский конфликт не разрешен. К слову, интересным фактом является то, что администрация президента США просит страны, которые хотят получить постоянное место в международном "Совете мира" по сектору Газа, внести не менее $1 млрд. - Почему ключевым выбран конфликт на Ближнем Востоке, а не в российско-украинском регионе? - Куда пойдут деньги в виде взносов после вступления в "Совет мира"? - Что же изменится, когда Трамп возглавит "Совет мира"? 20.01.2026 22:50

"Циничный подход Дональда Трампа - это такой звериный оскал современного американского капитализма: "У меня есть деньги, у меня есть власть, у меня есть сила, поэтому я хочу. А вы хотеть не можете, потому что у вас нет столько денег, власти и силы, как у меня, Дональда Трампа", - политолог объяснил логику американского лидера.

"Мир через силу может привести к резкому увеличению военных конфликтов и войн. Американцы создают опасный прецедент, по которому и другие страны могут также по своему личному желанию захватывать соседние территории. Британцы сейчас захотят захватить какие-то острова, аргентинцы пойдут войной на Бразилию, потому что они так захотят", - гипотетически предположил политтехнолог.

российский политолог, политтехнолог Владимир Карасев news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/47a41505-8bae-414f-9d9d-091e4905ecd0/conversions/831bc6da-44cd-416f-b063-797b6bdd15ea-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/47a41505-8bae-414f-9d9d-091e4905ecd0/conversions/831bc6da-44cd-416f-b063-797b6bdd15ea-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/47a41505-8bae-414f-9d9d-091e4905ecd0/conversions/831bc6da-44cd-416f-b063-797b6bdd15ea-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/47a41505-8bae-414f-9d9d-091e4905ecd0/conversions/831bc6da-44cd-416f-b063-797b6bdd15ea-xl-___webp_1920.webp 1920w

Владимир Карасев:

"Конечно же, должен существовать механизм. Он был создан по окончании Второй мировой войны - это Организация Объединенных Наций. Там стоит подпись, в том числе и Соединенных Штатов Америки".

"То, что Трамп рушит Международный институт, потому что ему не нравится, как там голосуют, - так это проблема Трампа, это не проблема Организации Объединенных Наций, - уверен политолог. - Если большинство против того, что ты делаешь, значит, ты не прав".

"Трамп решил, что он может себе позволить создавать новые ручные структуры. Я убежден в том, что такие державы, как Россия, Китай и наши братья из Беларуси, которые тоже получили приглашение в Совет мира, не будут голосовать по указке из Вашингтона. И Минск, и Москва будут голосовать так, как считают нужным, так, как выгодно странам России и Беларуси. Трамп не может этого не понимать", - считает политтехнолог.