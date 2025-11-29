Все чаще звучит мнение, что ключевым игроком, влияющим на украинскую повестку, становится вовсе не Киев и даже не Вашингтон, а Лондон. Именно британская стратегия ориентирована на затягивание конфликта и срыв любых мирных договоренностей.

Елена Пономарева, политолог, специалист по цветным революциям, профессор МГИМО (Россия):

"С моей точки зрения, Киев давно не самостоятельный игрок. Формально есть такая страна, есть табличка в ООН, есть дипломатические ведомства по всему миру, но фактически Киев уже давно не субъектен. Ни одно внешнеполитическое решение и столь значимое по миру не принимается им самостоятельно".

По словам политолога, сейчас главный вопрос заключается в том, какие силы окажут более значимое давление на Банковую. И эти силы - Соединенные Штаты со своими миротворческими инициативами и оппозиционно настроенные США Европейский Союз и Лондон - схлестнулись уже по-серьезному.