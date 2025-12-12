Политолог Скубченко: Мирное соглашение сейчас - политическая капитуляция

"Для Зеленского сейчас - день простоять, да ночь продержаться. Для них главное сейчас - просто тянуть время. У них нет денег для Украины, потому что дыра в государственном бюджете Украины на 2026 год 50 млрд долларов. Плюс еще надо Европе примерно 50-60 млрд на закупку вооружений, если мы предполагаем, что война будет продолжаться. Итого 110 млрд. Единственная возможность эти деньги найти - это украсть российские активы. Если они украдут, у них появится возможность продолжать без финансового участия США, потому что Трамп сказал, что больше денег никаких не даст на Украину. У них появится финансовая возможность продолжать за счет украденных российских средств войну с Россией еще на ближайший год. Потом у них выборы. Промежуточный конгресс осенью 2026 года, потом уже недалеко и до президентских выборов в США. То есть для них важно это. Для них мирное соглашение по Украине - это капитуляция для тех остатков сил, которые находятся в Европе".