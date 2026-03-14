Политолог: У США и Израиля есть только одна альтернатива, но это будет катастрофа

Юрий Воскресенский, политолог: "В настоящий момент у американцев и представителей Государства Израиль только одна альтернатива, как они рассматривают победу и достижение своей цели - сухопутная операция. Но это будет катастрофа еще большего масштаба. Поэтому мы предлагаем пока не поздно, пока еще не поздно рассказать, что "мы победили", американцы могут это заявить и уйти из Ирана. Потому что в противном случае будет как в изречении "Коготок увяз, всей птичке пропасть". Другого варианта не просматривается".