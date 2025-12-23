3.68 BYN
Полотно о национальной боли - "Патетический дневник памяти" не дает забыть о Великой Отечественной
19 декабря Президент подписал указы о присуждении традиционных в Рождество высоких наград - премий "За духовное возрождение" и спецпремий деятелям культуры и искусства.
За вклад в патриотическое воспитание молодежи отмечена труппа Большого театра Беларуси. "Патетический дневник памяти" - премьера 2024 года - стал посвящением жертвам Великой Отечественной войны.
Нерукотворный мемориал в память о жертвах геноцида белорусского народа. Факты нашего общего главного горя - пластикой и музыкой. Ее до дневника слышали единственный раз в зале филармонии.
Забытые партитуры Вагнера, Богатырева, Оловникова прозвучали на бис.
"Патетический дневник памяти" писали год, с нуля и всей труппой. От мирного 1939 года, где "песня моўная лілася" на Декаде белорусского искусства в Москве, до оживших концлагерей и белорусов в них - из полотен Савицкого.
Всего 8 "картин", они же - оды Красному берегу, белорусским партизанам, освобождению. Не нравоучением, а манифестом о памяти.
Анастасия Москвина, народная артистка Беларуси:
"Настолько пронзительно, тема пронзительная. И благодаря артистам и музыке этот проект становится просто уникальным. Это масштабный проект мирового значения. Потому что, как мы с вами видим, война, к сожалению, не ушла".
В кулуарах избегали слова "спектакль". Это исключительное полотно о национальной боли, которая резонировала и в Большом театре России, и в Брестской крепости.
Екатерина Дулова, гендиректор Большого театра Беларуси:
"Я была свидетелем разговора между молодыми людьми, которые говорили друг другу: "Такая цивилизованная нация, как Германия, не могла творить такие вещи, не могло этого происходить. Вы знаете, я развернула их обоих на себя. И мне было очень важно это сказать, потому что они мгновенно изменились и вытянулись. Когда я сказала, что вы же видели на экране документы, вы видели документальные свидетельства. Мы не придумываем и не фантазируем, мы рассказываем чистую правду, настоящую документальную правду, в которой звучит и боль, в которой есть кровь, в которой есть мучения, в которой есть наша история, военные страницы".
Впервые "Патетический дневник памяти" раскрыли в сентябре 2024 года. Это стало возможным благодаря фонду Президента Беларуси по поддержке культуры и искусства. И спустя год доверие оправдано, и даже больше. Подтверждает статус обладателей спецпремии главы государства.
Анна Моторная, главный режиссер Большого театра Беларуси:
"Безусловно, это наша общая история. Мы говорим об общих исторических ценностях. Но важно именно то, как белорусы открывают эту книгу памяти и с каким удивлением и глубиной постигают эти нюансы россияне. Потому что именно через белорусскую землю прошли фашисты до Москвы и затем вернулись назад в Европу. И Беларусь дважды пострадала, была постоянно в оккупации. Это очень тяжелый период, мне кажется, который невозможно забыть никому".
Важно каждый раз возвращать человека к осмыслению его духовной составляющей, подчеркнула Анна Моторная. "Поэтому нам очень важно получить специальный приз Президента Республики Беларусь в рамках проекта "Духовное возрождение". Потому что этот проект действительно направлен в эту сферу", - отметила она.
Страницу из "дневника" увидим уже в рождественские дни - в рамках вручения премии "За духовное возрождение". К слову, концепция концерта за главным режиссером Большого театра - Анной Моторной.