Полотно о национальной боли - "Патетический дневник памяти" не дает забыть о Великой Отечественной

19 декабря Президент подписал указы о присуждении традиционных в Рождество высоких наград - премий "За духовное возрождение" и спецпремий деятелям культуры и искусства.

За вклад в патриотическое воспитание молодежи отмечена труппа Большого театра Беларуси. "Патетический дневник памяти" - премьера 2024 года - стал посвящением жертвам Великой Отечественной войны.

Нерукотворный мемориал в память о жертвах геноцида белорусского народа. Факты нашего общего главного горя - пластикой и музыкой. Ее до дневника слышали единственный раз в зале филармонии.

Забытые партитуры Вагнера, Богатырева, Оловникова прозвучали на бис.

Патетический дневник памяти news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0023e1a6-e5fc-45a5-8cf5-748f7cf27c5f/conversions/512e819b-78eb-4707-a05d-2052e77d7e51-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0023e1a6-e5fc-45a5-8cf5-748f7cf27c5f/conversions/512e819b-78eb-4707-a05d-2052e77d7e51-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0023e1a6-e5fc-45a5-8cf5-748f7cf27c5f/conversions/512e819b-78eb-4707-a05d-2052e77d7e51-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0023e1a6-e5fc-45a5-8cf5-748f7cf27c5f/conversions/512e819b-78eb-4707-a05d-2052e77d7e51-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Патетический дневник памяти" писали год, с нуля и всей труппой. От мирного 1939 года, где "песня моўная лілася" на Декаде белорусского искусства в Москве, до оживших концлагерей и белорусов в них - из полотен Савицкого.

Всего 8 "картин", они же - оды Красному берегу, белорусским партизанам, освобождению. Не нравоучением, а манифестом о памяти.

Анастасия Москвина, народная артистка Беларуси:

"Настолько пронзительно, тема пронзительная. И благодаря артистам и музыке этот проект становится просто уникальным. Это масштабный проект мирового значения. Потому что, как мы с вами видим, война, к сожалению, не ушла".

В кулуарах избегали слова "спектакль". Это исключительное полотно о национальной боли, которая резонировала и в Большом театре России, и в Брестской крепости.

Екатерина Дулова, гендиректор Большого театра Беларуси news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/995c66f1-dbf2-4863-9618-b5145cbe4660/conversions/a6236980-c184-4907-8d63-8aaa3f54e5e8-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/995c66f1-dbf2-4863-9618-b5145cbe4660/conversions/a6236980-c184-4907-8d63-8aaa3f54e5e8-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/995c66f1-dbf2-4863-9618-b5145cbe4660/conversions/a6236980-c184-4907-8d63-8aaa3f54e5e8-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/995c66f1-dbf2-4863-9618-b5145cbe4660/conversions/a6236980-c184-4907-8d63-8aaa3f54e5e8-xl-___webp_1920.webp 1920w

Екатерина Дулова, гендиректор Большого театра Беларуси:

"Я была свидетелем разговора между молодыми людьми, которые говорили друг другу: "Такая цивилизованная нация, как Германия, не могла творить такие вещи, не могло этого происходить. Вы знаете, я развернула их обоих на себя. И мне было очень важно это сказать, потому что они мгновенно изменились и вытянулись. Когда я сказала, что вы же видели на экране документы, вы видели документальные свидетельства. Мы не придумываем и не фантазируем, мы рассказываем чистую правду, настоящую документальную правду, в которой звучит и боль, в которой есть кровь, в которой есть мучения, в которой есть наша история, военные страницы".

Впервые "Патетический дневник памяти" раскрыли в сентябре 2024 года. Это стало возможным благодаря фонду Президента Беларуси по поддержке культуры и искусства. И спустя год доверие оправдано, и даже больше. Подтверждает статус обладателей спецпремии главы государства.

Анна Моторная, главный режиссер Большого театра Беларуси news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/199f9c2a-26fe-49c8-9b8f-7f81b73b4048/conversions/0f2e0815-f6aa-478d-b85e-c47affa6724e-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/199f9c2a-26fe-49c8-9b8f-7f81b73b4048/conversions/0f2e0815-f6aa-478d-b85e-c47affa6724e-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/199f9c2a-26fe-49c8-9b8f-7f81b73b4048/conversions/0f2e0815-f6aa-478d-b85e-c47affa6724e-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/199f9c2a-26fe-49c8-9b8f-7f81b73b4048/conversions/0f2e0815-f6aa-478d-b85e-c47affa6724e-xl-___webp_1920.webp 1920w

Анна Моторная, главный режиссер Большого театра Беларуси:

"Безусловно, это наша общая история. Мы говорим об общих исторических ценностях. Но важно именно то, как белорусы открывают эту книгу памяти и с каким удивлением и глубиной постигают эти нюансы россияне. Потому что именно через белорусскую землю прошли фашисты до Москвы и затем вернулись назад в Европу. И Беларусь дважды пострадала, была постоянно в оккупации. Это очень тяжелый период, мне кажется, который невозможно забыть никому".

Патетический дневник памяти news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/293721bb-b258-4b68-a4b8-ced25d8a4d74/conversions/1f0c390f-c85c-4d2d-aa39-729a2b2f15ba-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/293721bb-b258-4b68-a4b8-ced25d8a4d74/conversions/1f0c390f-c85c-4d2d-aa39-729a2b2f15ba-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/293721bb-b258-4b68-a4b8-ced25d8a4d74/conversions/1f0c390f-c85c-4d2d-aa39-729a2b2f15ba-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/293721bb-b258-4b68-a4b8-ced25d8a4d74/conversions/1f0c390f-c85c-4d2d-aa39-729a2b2f15ba-xl-___webp_1920.webp 1920w

Важно каждый раз возвращать человека к осмыслению его духовной составляющей, подчеркнула Анна Моторная. "Поэтому нам очень важно получить специальный приз Президента Республики Беларусь в рамках проекта "Духовное возрождение". Потому что этот проект действительно направлен в эту сферу", - отметила она.