Порядок за забором: специалисты напомнили правила содержания земельных участков

На старте дачного сезона специалисты Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья напомнили о правилах содержания земельных участков.

Так, в чистоте и порядке нужно держать территорию от границы своего забора до тротуара или проезжей части, с остальных сторон - в пределах 10 метров. Если рядом есть соседний участок, то расстояние до его границы делится пополам. Кроме того, владельцу необходимо своевременно вывозить мусор с самого участка. А, например, стройматериалы во время работ необходимо хранить в сложенном виде. Также требуется чистить водоотводные канавы и кюветы, если они есть.

Александр Спургяш, завотделением коммунальной гигиены Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья:

"Необходимо поддерживать в надлежащем техническом и эстетическом виде заборы, ограждения, их отклонение не должно составлять более 10 градусов. Также необходимо своевременно проводить покраску фасадов зданий, различных сооружений, расположенных на земельном участке. Следует внимательно относиться к зеленым насаждениям: не реже двух раз в год необходимо удалять аварийные и высохшие растения, в летний период проводить скашивание травы. Ее высота должна быть не более 20 см".