Послевоенный ужас: банда ОУНовцев охотилась за представителями советской власти

После освобождения Беларуси в 1944 году от немецко-фашистских войск война на территории республики не закончилась. Здесь продолжали орудовать бандформирования. Среди них были бандеровцы, члены Организации украинских националистов и Украинской повстанческой армии. Об их злодеяниях - в проекте "Война и мир".

В годы Великой Отечественной пособники нацистов сжигали деревни вместе с жителями, убивали партизан и грабили мирных людей, а после войны объявили настоящую негласную войну всем, кто представлял советскую власть: прокурорам, чекистам, учителям, сельским исполнителям. Кровь лилась уже на мирной земле.

Одну из таких леденящих душу историй восстановила прокуратура Дрогичинского района. 25 декабря 1944 года в маленькой деревне Занивье банда ОУНовцев из четырех человек под руководством Прокопчика ворвалась в село и хладнокровно убила 25-летнего следователя Антопольской прокуратуры Бориса Андреевича Евдокимова.

11.04.2026 17:15

Прокурор Дрогичинского района Вячеслав Борщ рассказал, что старт расследованию дали несколько строк из "Книги памяти", которые перевернули душу.

"Из показаний очевидцев, которые были допрошены нами, установлено, что Евдокимов прибыл в деревню Занивье 25 декабря 1944 года на велосипеде. Он был вооружен. Вблизи сельской школы его остановил и обезоружил отряд из четырех человек, являвшихся пособниками фашистов. В дальнейшем эти же преступники в сельской школе взяли учителя и приняли решение убить нашего коллегу, - рассказал Вячеслав Борщ. - Для реализации своих целей они направились на опушку лесного массива, введя перед собой следователя и учителя и обсуждая планы их уничтожения".

В последний момент Борис Евдокимов не растерялся и проявил настоящее мужество. Он шепотом предложил учителю вблизи леса бежать в разные стороны.

К несчастью, прокурорский работник был застрелен, а учителю удалось спастись - он скрылся в лесном массиве.

"Через некоторое время тело Бориса Евдокимова местные жители доставили к бывшей пожарной части, где его опознали, и в дальнейшем оно было предано земле. Но, к сожалению, документальных фактов о месте захоронения прокурорского работника не сохранилось", - рассказал Вячеслав Борщ.

В поселке городского типа Антополь Дрогичинского района Брестской области на территории мемориального комплекса находится братская могила воинов, которые в 1939 году боролись за воссоединение с республикой западных областей Беларуси, с указанием фамилий, там же похоронены танкисты, погибшие в 1944 году. Их имена и фамилии также указаны. И рядом стоит безымянный монумент. Предположительно, Борис Евдокимов был захоронен именно здесь.

Позже супруга Бориса Евдокимова, сама того не зная, помогла выйти на след убийц. Она увидела учителя, который якобы сбежал от бандеровцев, в сапогах и одежде своего мужа - и все поняла.

Вячеслав Борщ:

"Это были уже не военные времена. Немецкие войска были отброшены далеко за пределы Беларуси. И все же банды все равно были. Приведу такой факт. Бандиты четыре раза пытались убить председателя Радостовского сельисполкома - они закидывали к нему в окна гранаты. Но он был человек военный, хитрость у него была военная, и он всегда оставлял горящую керосиновую лампу дома, хотя сам дома не ночевал".

Даже в послевоенный период бандформирования фактически открыто пытались уничтожить людей, но им давали бой. Понадобилось некоторое время, чтобы выкорчевать эти банды.

Вячеслав Борщ:

"С течением времени непосредственных свидетелей тех событий остается все меньше. В основном мы сейчас работаем со следующим поколением. Что касается хода расследования, то местное население, с которым мы работаем, краеведы, историки, представители органов местной власти и самоуправления охотно с нами взаимодействуют. Старосты деревень вносят свой посильный вклад в общее дело".

Прокуратура тщательно собирает доказательства в материалы уголовного дела. "Зачастую мы осматриваем места возможных расстрелов, погребения, принудительного содержания. Конечно же, для более глубокого расследования, для установления более детальных моментов необходимо проведение раскопок, поскольку часто свидетели в своих показаниях указывают, что фашисты и их пособники расстреливали людей, закапывали, прятали следы своих преступлений", - рассказал прокурор Дрогичинского района.

"Наша история находится у нас под ногами. Мы должны и в прямом, и в переносном смысле докопаться до истины", - добавил он.

"Эта работа обрела общегосударственный масштаб. В статью 15 Конституции Республики Беларусь внесены изменения, где написано о том, что государство принимает меры к сохранению исторической памяти о подвиге белорусского народа в период Великой Отечественной войны", - отметил Вячеслав Борщ.