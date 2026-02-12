Посольство Беларуси предупредило туристов о приостановке вылетов на Кубу

Вылеты из Минска на Кубу приостановлены на неопределенный срок. Об этом сообщает посольство Беларуси в Республике Куба.

Граждане, уже находящиеся там, могут планировать свое возвращение согласно графику авиакомпаний. Рейсы авиакомпании "Россия" будут осуществляться из Варадеро в Москву 12, 14, 17, 19, 21 февраля. Из Гаваны в Москву -16 февраля.

Согласно информации авиакомпании Nordwind, для вывоза пассажиров организованы рейсы: Варадеро - Москва 12, 14, 18 февраля; Ольгин - Москва 12 февраля. О статусе перелета, дате и времени рейса пассажиры будут проинформированы дополнительно.