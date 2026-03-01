Посольство Ирана в Минске приспустило флаг

В Минске в знак траура в Иране посольство этой страны приспустило флаги.

Неравнодушные граждане несут к посольству цветы и игрушки в память духовного лидера аятоллы Али Хаменеи и всех жертв американо-израильской агрессии, включая детей и женщин, погибших под ракетно-бомбовыми ударами.