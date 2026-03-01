3.75 BYN
2.85 BYN
3.37 BYN
Посольство Ирана в Минске приспустило флаг
Автор:Редакция news.by
В Минске в знак траура в Иране посольство этой страны приспустило флаги.
Неравнодушные граждане несут к посольству цветы и игрушки в память духовного лидера аятоллы Али Хаменеи и всех жертв американо-израильской агрессии, включая детей и женщин, погибших под ракетно-бомбовыми ударами.
Ведущие политические и общественные силы Беларуси принесли глубокие соболезнования и высказали слова солидарности и поддержки иранскому народу.