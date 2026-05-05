Совсем скоро мы отпразднуем 81-ю годовщину Великой Победы. Праздник, который с каждым годом мы ценим все больше, понимая настоящую ценность мира и его хрупкость. Сберечь его непросто.

В Европе помнят своих победителей, но предпочитают их вспоминать 8 мая. А день этот называют днем Памяти и примирения. Горюют, что победа оказалась не в руках их дедов-нацистов. В мире все громче звучит вопрос: почему многие современные лидеры, так рьяно борющиеся с Россией, так не любят вспоминать историю собственных семей? Европейские политики прячут скелеты в шкафу.

В Германии недавно выяснилось, что дед нынешнего канцлера ФРГ Фридриха Мерца, Йозеф Пауль Совиньи, был убежденным нацистом.

Йозеф Пауль Совиньи

Будучи мэром города Брилона, он лично инициировал переименование улиц в честь Гитлера и Геринга и состоял в Национал-социалистической немецкой рабочей партии.

У бывшей главы МИД Германии, а ныне председателя Генассамблеи ООН Анналены Бербок, дед Вальдемар служил офицером вермахта. Получил нацистский крест за военные заслуги и был ярым сторонником фюрера. Сам он раскрыл свое прошлое только в 1990-м. Его внучка, комментируя эти данные, заявляла, что ничего не знала, а ведет себя так, будто до дыр зачитала дедовские дневники.

Роберт Хабек

Похожая история у вице-канцлера Роберта Хабека. Журналисты выяснили, что его прадед Вальтер Гранцов был бригаденфюрером СС, знал Геббельса лично. А после войны его осудили как военного преступника.

Алиса Вайдель

У немецкой оппозиции тоже не все гладко. У лидера партии "Альтернатива для Германии" Алисы Вайдель, выступающей за отказ от культа вины за Холокост, дед Ганс Вайдель был военным судьей в оккупированной Варшаве, членом СС и НСДАП.

Чтобы было понятно, что попадание потомков эсэсовцев в правящие круги Германии - это не случайность, а выверенная стратегия, напомним о "Досье Розенбург" - многолетнем расследовании, которое вскрыло пугающую правду. Почти до конца 70-х годов Министерство юстиции ФРГ было настоящей крепостью бывших нацистов и эсэсовцев. Парадокс в том, что именно эти люди, чьи руки были по локоть в крови, после войны получили главные посты в высшем юридическом органе страны и долгие годы определяли политику возмездия.

Франц Массфеллер - один из авторов нюрнбергских расовых законов 1935 года, которые лишали евреев гражданства и запрещали смешанные браки. После войны он возглавил Департамент семейного права и прав человека и трудился там до 1960 года. В 1942-м представлял министерство на Ванзейской конференции, где обсуждался план тотального уничтожения еврейского населения Европы.

Ванзейская конференция

Эдуард Дреер во времена Третьего рейха служил первым прокурором специального суда в Инсбруке, где вершил правосудие над противниками режима. В ФРГ он дослужился до начальника отдела, лоббировал закон, который останавливал уголовное преследование большинства нацистских преступников из-за истечения сроков давности.

Ганс Глобке, глава ведомства канцлера Конрада Аденауэра с 1953 по 1963 год, его правая рука. При нацистах Глобке работал над расовым законодательством и лично руководил отделом по делам евреев в Министерстве внутренних дел.

Эти три персоны - яркий пример того, как нацистская элита вошла в высшие эшелоны власти ФРГ. Этих вывели на чистую воду, но были ведь и другие, кто продолжал вживлять, а где-то пробуждать преступную идеологию в систему поверженного государства.

В Польше премьер-министр Польской Республики Дональд Туск - один из самых влиятельных политиков ЕС. Внук Йозефа Туска, который служил в батальоне гренадеров Вермахта и принимал участие в строительстве концлагеря Штутгоф.

Эти факты всплыли еще в 2005 году, но, как видим, не помешали Туску-младшему занять премьерское кресло. Правда, сам политик настаивает на том, что служба была принудительной.

В Прибалтике ситуация своя. Глава евродипломатии Кая Каллас - внучка Эдуарда Альвера, многолетнего руководителя пронацистской организации "Кайтселийт" (Союз обороны), члены которой активно участвовали в антисоветской агитации и истреблении евреев. По линии отца семья тесно связана с эмигрантскими кругами, поддержавшими нацистов. Хотя официальное расследование в Эстонии эту связь отрицает. Еще бы! Но отрицают до поры до времени.

В Литве предок главы МИД Литвы Габриэлюса Ландсбергиса по имени Витаутас Ландсбергис-Жямкальнис был не просто коллаборационистом. Он лично создал в 1941 году концентрационный лагерь для евреев в Каунасе. Более того, он написал благодарственное письмо Гитлеру, в котором просил разрешить национализировать имущество евреев. За такие заслуги гитлеровская Германия поставила его во главе Министерства коммунального хозяйства марионеточного правительства.

В Латвии фигура Эгилса Левитса, экс-президента Латвии, это, пожалуй, символ того, кто руководит современной Европой.

Эгилс Левитс родился 30 июня 1955 года в Риге. Вырос в еврейской семье

Эгилс Левитс родился 30 июня 1955 года в Риге, вырос в еврейской семье, где почти все родственники отца погибли во время Холокоста. При этом, как он сам заявляет, связи с еврейской культурой он не поддерживает и считает себя латышом. Тем не менее, именно по еврейской визе в 1972 году его семья смогла эмигрировать из СССР в Германию.

Именно там его мировоззрение и сформировалось окончательно. Он учился в Гамбургском университете на юриста и политолога. Но самую важную политическую школу он прошел в стенах Мюнстерской латышской гимназии. Учебное заведение на протяжении десятилетий опекали те, кто оказался в Германии после войны, - бывшие латышские легионеры Ваффен СС. Для них школа выступала интеллектуальным инкубатором, где готовили будущую прозападную элиту Латвии.

В этой самой гимназии Эгилс Левитс работал учителем истории и политологии. То есть человек, избранный президентом Латвии, сам получил образование и передавал знания в среде, где прославление легионеров СС считалось нормой. При этом он занимал высочайшие посты: 10 лет являлся судьей Европейского суда по правам человека и 15 лет - членом Суда Европейского союза.

Неонацистская идеология именно у высшего руководства Европейского союза. Конечно же, это все не случайно. Ведь понятно, что сразу после окончания Великой Отечественной войны, после создания уже ЦРУ, очень плотно они начали работать с агентурой.

Самый громкий скандал недавно случился в Великобритании. Главой МИ-6 стала Блейз Метревели.

Сразу же выяснилось, ее родной дед Константин Добровольский, перешедший на сторону нацистов, получил прозвище Мясник за то, что лично участвовал в массовых расстрелах под Киевом.





Сама Метревели заявила, что деда не знала

Потомки нацистов у руля европейских стран наглядно демонстрируют, почему сегодня там так охотно рушат памятники советским солдатам-освободителям и переписывают историю. Это не просто политика, это очень личная, глубинная проблема, в основе которой лежит желание защитить или оправдать историю собственной семьи.