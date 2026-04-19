Позиция Беларуси по отношению к США независимая и доброжелательная - мнение российского эксперта

Аналитики отмечают, что в диалоге с США Минск придерживается конструктивной линии.

Максим Чирков, доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Госуниверситета управления (Россия):

"Вообще хорошо, что такие интервью выходят. Основные характеристики интервью заключаются в том, что позиция Беларуси достаточно конструктивна, и Беларусь готова налаживать отношения с Соединенными Штатами на равноправной основе. Было видно, что Президент Беларуси занимает абсолютно независимую, но при этом доброжелательную позицию по отношению к Соединенным Штатам в случае, если Америка будет готова к сотрудничеству".

