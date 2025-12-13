"Познай Беларусь": вместе с номинантами конкурса погружаемся атмосферу деревенской жизни

Считаные дни остаются до подведения итогов Республиканского конкурса "Познай Беларусь". 14 номинаций, сильные игроки рынка туристических услуг и яркие эмоции от соревновательного духа! Одна из номинаций - агроусадьбы, которые предлагают сегодня не только отдых, но и погружение в историю, национальные традиции и атмосферу деревенской жизни.

Сплести традиционный пояс, пройти мастер-класс по выпечке хлеба, изготовлению сыра и масла, а также сделать свой собственный оберег можно здесь. Максим выкупил старый домик на окраине деревни. Решил создать усадьбу с душой, настоящей, славянской. Теперь здесь ведут сразу несколько направлений. Среди них реконструкция праздников, мастер-классы по пасхальной росписи, душистый домик пряников. Идея сохранения традиций.

Максим решил создать усадьбу с душой

Максим Пожарицкий, владелец агроусадьбы: "Мастер-классы по изготовлению обереговой куклы. Дети делают зайку-засыпайку. Пояса можно ткать и не на станке, а на приспособлении, которое называется берда. Это сложно достаточно. Мы пробовали делать мастер-классы с детьми, но я вам хочу сказать, что небольшой кусочек пояса соткали 50 детей".

Усадьба угощает хлебом и сыром, знакомит с животными, развлекает площадкой для детей, а также учит стрельбе из лука. Три года подряд агроусадьба принимает участие в республиканском конкурсе "Познай Беларусь".

Почему конкурс "Познай Беларусь" действительно важен, рассказал Максим Пожарицкий: "Во-первых, он дает возможность для некоего взаимодействия усадеб и различных организаций туристического бизнеса с государством. Это очень важно. Потому что мы все взаимовыгодны друг другу".

Конкурс уже 23 года открывает новые грани нашей страны. И в этом году интерес к нему рекордный. Полторы тысячи заявок с лишним. Борьба в 14 номинациях, где каждый старается предложить нечто особенное для туристов.

Екатерина Алексеева, начальник отдела Национального агентства по туризму: "Конкурс республиканский туристический "Познай Беларусь": "Приходят десятки, сотни заявок от агроэкоусадеб, от санаториев, от замков. Они популярны тем, что едут туда наши туристы, и мы всегда стараемся показать эти места тем, кто к нам приезжает. Мы организовываем информационные туры для иностранцев".

На подворье семьи Селях жизнь бурлит. Постоянные обитатели - пчелы, более 20 видов птиц, среди которых и павлины. В этом году открылась собственная голубятня. А самые удивительные гости пришли 15 лет назад - волки.

Пчелы, птицы, волки, еноты - жители агроусадеб

На агроусадьбе, помимо птиц, пчел и волков, есть также еноты, которых можно покормить. Агроусадьба существует 17 лет и в год принимает около 7 тыс. посетителей, 80 % из которых - дети из Минска и соседних районов.

Сергей Селях, хозяин агроусадьбы: "Ко мне приехали знакомые и предложили привезти группу детей, чтобы я рассказал им про пчелок. Я говорю, ну что про них рассказывать, пчелы и пчелы. Первую группу привезли, потом еще одну и еще. И потом уже, как говорится, язык развязался. Уже есть о чем деткам рассказывать. И стало интересно. И мы рассказываем, показываем этих пчелок".

Усадьба уже несколько лет активно заявляет о себе на конкурсе, стараясь каждый год удивить новинками. Агроусадьба Логойского района - это место, где традиции белорусского быта сочетаются с современным гостеприимством.