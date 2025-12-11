3.75 BYN
Право на труд, экономика в эпоху санкций - главные акценты Международной конференции ФПБ
Автор:Редакция news.by
Право человека на труд, новые формы занятости и экономика государств в эпоху санкций - главные акценты международной конференции "Современные экономические вызовы и их влияние на трудовые отношения".
Она организована по инициативе Федерации профсоюзов Беларуси и собрала представителей из 27 стран мира. Обсуждаются стратегии социального партнерства, в том числе на примере Беларуси.
На конференции также обсудят перспективы обеспечения международных норм и стандартов, наметят пути реализации инициатив для защиты занятости и доходов людей, скорректируют стратегии профсоюзов в современных реалиях. Итогом станет заявление участников об их отношении к экономическим вызовам современности.