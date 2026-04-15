Председатель "Белпрофмаша" Курсевич: Вопросов с участием в субботнике не возникает

18 апреля в Беларуси пройдет республиканский субботник. Председатель Белорусского профсоюза работников отраслей промышленности "Белпрофмаш" Валерий Курсевич рассказал о планах.

Он отметил, что представители трудовых коллективов, члены профсоюзов уже активно взялись за наведение порядка после зимы: "По субботам или в свободный от работы день люди активно участвуют в уборке дворовых территорий, околозаводской территории". Кроме того, они также принимают активное участие в акции "Лес! Дабро! Парадак!", в ближайшую субботу профсоюзный десант отправится в Борисовский район.

"Как мы умеем качественно трудиться на рабочих местах, так же активно мы принимаем участие в различных трудовых акциях", - констатировал Валерий Курсевич.

В нынешнем году акцент Федерации профсоюзов Беларуси будет сделан на знаковых памятных местах. В частности, профсоюз "Белпрофмаш" выедет в Быховский район, где в годы Великой Отечественной войны стоял фронт. Недалеко от деревни Хомичи есть памятное захоронение, в котором покоятся тела 150 погибших. На территории этого захоронения и будет трудиться профсоюзный десант.

Также члены профсоюза "Белпрофмаш" будут задействованы на предприятиях собственности - в санаториях, здравницах, добавил Валерий Курсевич.

Председатель Белорусского профсоюза работников отраслей промышленности отметил, что в Беларуси люди очень отзывчивы. Например, нынешней зимой во время сильного снегопада многие выходили помогать коммунальным службам, во дворах убирали снег вместе с детьми.

С энтузиазмом белорусы воспринимают и объявление республиканского субботника и участвуют в нем "с музыкой, с речевками, с хорошим настроением", приводят и детей.

"Высаживая деревья или проводя благоустройство во дворах, мы делаем это и для себя, и для будущих поколений", - подчеркнул Валерий Курсевич.