Представитель ЮНИСЕФ посетил Институт пограничной службы Беларуси

"Цель сегодняшнего визита в Институт пограничной службы - прежде всего, лучше понять, каким образом Детский фонд Организации Объединенных Наций ЮНИСЕФ может взаимодействовать с таким учебным заведением, которое готовит специалистов, пограничников для того, чтобы взаимодействовать с детьми, оказавшимися на границе. Я думаю, в ближайшее время мы выработаем ряд мероприятий для того, чтобы мы могли вести определенные образовательные модули, такие как, например, права ребенка или особенности взаимодействия с детьми-мигрантами, с детьми-беженцами в целях обеспечения наилучших интересов ребенка".