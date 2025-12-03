3.74 BYN
Представитель ЮНИСЕФ посетил Институт пограничной службы Беларуси
Внимание к несовершеннолетним, пересекающим границу, обсудили представители ЮНИСЕФ и Пограничного комитета Беларуси. Представитель организации Рустам Хайдаров ознакомился с системой подготовки офицеров в Институте пограничной службы.
По мнению ЮНИСЕФ, формирование дружественной для детей среды на границе - это комплексная задача, включающая обучение пограничников, создание удобной и безопасной инфраструктуры, отработку алгоритмов реагирования на нестандартные ситуации.
Рустам Хайдаров, представитель ЮНИСЕФ в Беларуси:
"Цель сегодняшнего визита в Институт пограничной службы - прежде всего, лучше понять, каким образом Детский фонд Организации Объединенных Наций ЮНИСЕФ может взаимодействовать с таким учебным заведением, которое готовит специалистов, пограничников для того, чтобы взаимодействовать с детьми, оказавшимися на границе. Я думаю, в ближайшее время мы выработаем ряд мероприятий для того, чтобы мы могли вести определенные образовательные модули, такие как, например, права ребенка или особенности взаимодействия с детьми-мигрантами, с детьми-беженцами в целях обеспечения наилучших интересов ребенка".
Сотрудничество международной организации и Государственного пограничного комитета началось в 2020 году с инициативы "Граница, дружественная детям".
На протяжении пяти лет в Национальном аэропорту Минск функционируют детские уголки, тематические модули пограничного контроля, а также размещены информационные материалы по правам ребенка и ответственному родительству.