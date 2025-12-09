3.77 BYN
Президент Беларуси продлил безвизовый въезд для граждан 38 европейских стран до конца 2026 года
Несмотря на агрессивные действия западных стран, Беларусь остается открытой для простых людей - гостей из зарубежья. Страна готова принимать туристов и деловых партнеров и подтверждает это постоянно на деле, причем уже не первый год.
По решению Президента Беларуси Александра Лукашенко безвизовый режим въезда в страну для граждан 38 европейских государств продлен еще на год - до 31 декабря 2026-го.
Условия безвизового въезда остаются прежними. Граждане этих стран могут пересекать белорусскую границу через все автодорожные и железнодорожные международные пункты пропуска. Срок пребывания в Беларуси составляет не более 30 суток, а для поляков, литовцев и латышей - до 90 дней.
Правом безвизового въезда можно пользоваться неограниченное количество раз, при этом общее количество дней пребывания не должно превышать 90 дней в календарном году.
Сохраняется также безвизовый порядок въезда через аэропорты Беларуси. Иностранные граждане, прибывшие в безвизовом порядке, могут следовать транзитом через страну, включая воздушные пункты пропуска, в третьи государства, за исключением России.
Отметим, что в 2025 году в Беларусь прибыло более 210 тыс. иностранных граждан из 38 стран, включенных в список безвиза.