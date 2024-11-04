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Общество
Применение ракеты "Орешник" против агрессии НАТО не вразумит Запад - военный политолог
7 часов назад
НАТО
Орешник
мнение
Президент
Все
Александр Лукашенко поздравил Эмира Кустурицу с днем рождения
9 часов назад
Неделя Президента в фокусе камер пула - в рубрике "Время Первого"
18 часов назад
Александр Лукашенко поздравил Президента Венесуэлы Николаса Мадуро с днем рождения
23.11.2024
08:19
Лукашенко направил поздравление коллективу ОАО "Гомельтранснефть Дружба"
23.11.2024
08:13
Политика
Все
Какие темы дня обсудили на полях Межпарламентской ассамблеи СНГ
22.11.2024
20:34
Рыженков заявил, что Беларусь и РФ и дальше будут требовать невмешательства во внутренние дела
22.11.2024
17:17
Беларусь и Россия подготовили проект договора о гарантиях безопасности
22.11.2024
16:55
Рыженков о сотрудничестве Беларуси и России: Мы взаимно дополняем друг друга
22.11.2024
16:37
Рыженков: Нелегальная миграция неинтересна соседним с Беларусью странам ЕС
22.11.2024
16:22
Общество
Все
Что изменится в законе об обращении с животными, рассказал адвокат
2 часа назад
Изменения порядка исчисления утильсбора на ввозимые из ЕАЭС авто разъяснили в ГТК Беларуси
6 часов назад
Применение ракеты "Орешник" против агрессии НАТО не вразумит Запад - военный политолог
7 часов назад
"Марафон единства" неделю за неделей делает нацию сильнее духом
19 часов назад
Экономика
Все
Беларусь и Россия планируют продлить соглашение о сотрудничестве в нефтяной отрасли
2 часа назад
В Минске чествовали победителей национального конкурса "Предприниматель года"
19 часов назад
Микробиология: чем белорусские ученые удивят в ближайшее время?
19 часов назад
Новые пути кооперации Беларуси и России - нашу страну посетила делегация Мурманской области
22.11.2024
18:00
Желающих все больше. В Беларуси более 500 ИП перерегистрировались в юрлица с 1 октября
22.11.2024
10:28
В мире
Все
Пороховая бочка: в Украине расположены десятки биолабораторий с опасными патогенами
2 часа назад
"Смертельные холода" ждут Украину предстоящей зимой
2 часа назад
Кому предстоит пройти испытание холодом в Европе
2 часа назад
Извержение вулкана в Исландии: завораживающую картину можно наблюдать под крылом самолета
3 часа назад
Регионы
Все
С какой целью генпрокурор Беларуси посетил Оршанский район?
22.11.2024
17:54
Мэр Минска проинспектировал строительство мусороперерабатывающего завода
11.11.2024
18:36
Строительство поликлиник и жилья - как развивается Минский район
11.11.2024
17:24
В Борисовском районе создали STEM-пространство для детей с особенностями развития
05.11.2024
18:35
В Парохонске открыли спорткомплекс в рамках проекта "Спорт для всех"
05.11.2024
17:20
Происшествия
Все
В Гомеле сотрудники МВД задержали распространителя насвая
1 час назад
Работник рыбхоза в Березовском районе поскользнулся, упал в садок и утонул
2 часа назад
Поезд Минск - Гомель из-за обрыва провода контактной сети был остановлен
20 часов назад
Автомобиль съехал в кювет и опрокинулся, четверо погибли
24 часа назад
Кругозор
Все
18 ноября - день рождения Деда Мороза
18.11.2024
12:20
Гороскоп на неделю с 18 по 24 ноября: Овнов ждут недоразумения, а Рыб - романтические сюрпризы
18.11.2024
08:00
Гороскоп на неделю с 11 по 17ноября: Близнецам стоит быть решительнее, Раков накроет волна романтики
11.11.2024
08:00
Топ-20 продуктов, которые помогут укрепить иммунитет осенью
10.11.2024
08:49
Гороскоп на неделю с 4 по 10 ноября: Дев накроет романтическая волна, а Овнов - задумок и идей
04.11.2024
08:00