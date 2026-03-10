"Мы видим, как на наших глазах разрушается миф о вечном партнерстве Соединенных Штатов Америки и Европы. Выясняется, что в экономическом плане это конкуренты, и Соединенные Штаты Америки используют все имеющиеся у них ресурсы для того, чтобы подорвать экономическое могущество ЕС и устранить с мирового рынка своего главного соперника по объему производства высокотехнологичной продукции. Часто доводится слышать о том, что Китай здесь соперничает с США. Это и так, и не так. По-прежнему на рынках высокотехнологичных продуктов главную конкуренцию Вашингтону составляет именно Брюссель и Лондон. И у США отработана стратегия при помощи политики разного рода манипуляций - дестабилизации ситуации во всем мире. Он подрывает экономическое могущество своих европейских соперников. Вот сейчас искусственным образом, в силу дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке, задрались цены на нефть. Кто главный поставщик энергоресурсов на европейский рынок? Выясняется, что сами Соединенные Штаты".