3.74 BYN
2.85 BYN
3.33 BYN
Профсоюз передал четырем предприятиям Гомельской области тепловые пушки
Морозная погода бросает вызов всем службам. Профсоюзы "утепляют" крупные предприятия.
Так, на Гомельщине представителями областной организации отраслевого профсоюза переданы тепловые пушки и обогреватели четырем предприятиям региона. Одно из них - ОАО "8 Марта". Там сложно отапливать швейный цех площадью почти 3,5 тыс. кв. м. Профсоюз позаботился о комфорте рабочих.
Иван Швед, председатель Гомельской областной организации Белорусского профсоюза работников отраслей промышленности "БЕЛПРОФМАШ":
"Наниматели и профсоюзы разрабатывают мероприятия для комфорта людей: вводятся технологические перерывы, устанавливаются обогреватели, тепловые излучатель и т.д. Это здорово".
Так, представителями профсоюза "БЕЛПРОФМАШ" закуплено отопительное оборудование для 16 предприятий в различных регионах страны.