Профсоюз передал четырем предприятиям Гомельской области тепловые пушки

Морозная погода бросает вызов всем службам. Профсоюзы "утепляют" крупные предприятия.

Так, на Гомельщине представителями областной организации отраслевого профсоюза переданы тепловые пушки и обогреватели четырем предприятиям региона. Одно из них - ОАО "8 Марта". Там сложно отапливать швейный цех площадью почти 3,5 тыс. кв. м. Профсоюз позаботился о комфорте рабочих.

Иван Швед, председатель Гомельской областной организации Белорусского профсоюза работников отраслей промышленности "БЕЛПРОФМАШ":

"Наниматели и профсоюзы разрабатывают мероприятия для комфорта людей: вводятся технологические перерывы, устанавливаются обогреватели, тепловые излучатель и т.д. Это здорово".

Так, представителями профсоюза "БЕЛПРОФМАШ" закуплено отопительное оборудование для 16 предприятий в различных регионах страны.

Разделы:

Общество

Теги:

профсоюзы