Профсоюз передал четырем предприятиям Гомельской области тепловые пушки

Так, на Гомельщине представителями областной организации отраслевого профсоюза переданы тепловые пушки и обогреватели четырем предприятиям региона. Одно из них - ОАО "8 Марта". Там сложно отапливать швейный цех площадью почти 3,5 тыс. кв. м. Профсоюз позаботился о комфорте рабочих.