Профсоюзные юристы бесплатно проконсультируют жителей Минской области 27 марта

Жители Минской области смогут 27 марта получить бесплатную консультацию от профсоюзных юристов. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Минское областное объединение профсоюзов.

Выездные приемы правовых инспекторов труда пройдут 27 марта во всех регионах Минской области. Специалисты отраслевых профсоюзов и Минского областного объединения профсоюзов окажут юридическую помощь всем желающим.

"Спектр вопросов, по которым граждане могут обращаться к профсоюзным юристам, не ограничивается только трудовым законодательством. Специалисты готовы оказать правовую помощь в области семейного, пенсионного, жилищного права. Приемы пройдут с присутствием представителей прокуратуры, которые также при необходимости примут участие в решении вопросов. Кроме консультаций пройдет правовое просвещение граждан", - сообщили в объединении.

Такую форму работы, как приемы граждан, профсоюзные юристы практикуют с 2015 года.