Профсоюзы подарили сертификат Раковскому социальному пансионату "Ислочанка"

География традиционной благотворительной акции "От всей души", которая проходит по инициативе Президента Беларуси, расширяется с каждым днем.

Федерация профсоюзов Беларуси традиционно подключилась к марафону добрых дел. Накануне Рождества состоялась теплая встреча в Раковском социальном пансионате "Ислочанка" Минской области.

К постояльцам учреждения - а их здесь 150 человек - профсоюзы Беларуси приехали не с пустыми руками. Кроме индивидуальных подарков, пансионату был передан сертификат на установку беседки. В ответ гостей ждала теплая концертная программа.