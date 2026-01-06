3.67 BYN
Профсоюзы подарили сертификат Раковскому социальному пансионату "Ислочанка"
Автор:Анастасия Рудзкая
География традиционной благотворительной акции "От всей души", которая проходит по инициативе Президента Беларуси, расширяется с каждым днем.
Федерация профсоюзов Беларуси традиционно подключилась к марафону добрых дел. Накануне Рождества состоялась теплая встреча в Раковском социальном пансионате "Ислочанка" Минской области.
К постояльцам учреждения - а их здесь 150 человек - профсоюзы Беларуси приехали не с пустыми руками. Кроме индивидуальных подарков, пансионату был передан сертификат на установку беседки. В ответ гостей ждала теплая концертная программа.
Благотворительная акция "От всей души" продолжит шествие по стране, даря поддержку и внимание тем, кто особенно в этом нуждается.