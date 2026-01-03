Программа развития "от земли": какие задачи ставит ВНС перед Беларусью на новую пятилетку

В программе "Актуальное интервью" председатель Совета Республики Национального собрания Наталья Кочанова поделилась впечатлениями от участия в VII Всебелорусском народном собрании, раскрыла ключевые тезисы послания Президента Беларуси Александра Лукашенко народу страны и парламенту, а также рассказала, как принятая программа социально-экономического развития на следующую пятилетку отразится на жизни каждого региона и каждой семьи в Беларуси.

Участие в главном форуме страны Наталья Кочанова описывает как особый опыт, наполненный чувством гордости и ответственности: "Это впечатления особой принадлежности к своей стране и своему народу".

По ее словам, на ВНС царила уникальная атмосфера единения единомышленников, людей, которые живут проблемами страны и стремятся сделать ее еще краше и независимее. Эта аура, как подчеркнула Наталья Кочанова, накладывает особые обязательства на каждого делегата в дальнейшей работе по реализации намеченных планов.

Отвечая на вопрос о самых запоминающихся тезисах Послания Александра Лукашенко, Наталья Кочанова выделила несколько фундаментальных блоков:

Развитие регионов: Для уроженки Полоцка эта тема особенно близка. Она подчеркнула важность продолжения политики "Один район - один проект", открытия новых производств в малых городах, что создает рабочие места и повышает качество жизни людей.

Миролюбивая внешняя политика: Наталья Кочанова отметила, что Беларусь всегда была и остается мирной страной, делающей все для сохранения стабильности, но при этом извлекающей уроки из прошлого и укрепляющей свою безопасность. "Беларусь сегодня миролюбивая страна, какой и была всегда. Не по нашей вине проходили войны на нашей земле, но мы делаем все для того, чтобы мир сохранить" , - подчеркнула председатель Совета Республики.

Ответственность каждого: Ключевым посылом Наталья Кочанова назвала мысль Президента о том, что будущее страны зависит от вклада каждого гражданина в свое дело. "Когда тебе четко поставили задачи, тебе надо просто их выполнить. Что проще? Президент говорит, что надо делать, потому что это дает свои результаты" , - отметила она.

Поддержка отечественного товаропроизводителя: Важнейшей задачей названо также насыщение внутреннего рынка качественными белорусскими товарами. "Наши люди должны видеть на полках страны качественные, хорошие товары, которые производят наши предприятия", - заявила председатель Совета Республики.

Комментируя программу социально-экономического развития на ближайшую пятилетку, Наталья Кочанова объяснила, почему выбранные семь приоритетов - демографическая безопасность, развитие человеческого потенциала, создание качественной и удобной среды для жизни, ускорение технологического развития, сильные регионы, укрепление обороноспособности государства и реализация туристического потенциала - являются основополагающими.

"Они от земли, от тех потребностей, которые нужны каждому человеку", - сказала она. Каждый из этих пунктов напрямую определяет качество жизни, благополучие семьи и перспективы личного развития.

В рамках обсуждения приоритетов нового пятилетнего плана Наталья Кочанова особо выделила тему развития регионов, подчеркнув, что это "основа из основ" как в завершающейся, так и в предстоящей пятилетке. Для нее, как для человека, прожившего всю жизнь в регионе, это направление имеет глубоко личное и профессиональное значение.

Спикер Совета Республики с особым вниманием остановилась на конкретных примерах, имеющих стратегическое значение для всей страны, - крупных инвестиционных проектах на предприятиях "Нафтан" и "Полимир" в Новополоцке.

Говоря о туризме, Наталья Кочанова, как страстная любительница внутреннего туризма, рекомендовала в первую очередь посетить древний Полоцк, Брестскую крепость, замки в Несвиже и Мире. Она отметила рост популярности гастрономического, промышленного и оздоровительного туризма в стране. "Беларусь интересна для многих. И ты с гордостью отмечаешь, что Беларусь знают, любят и ценят", - заключила она, напомнив о попадании страны в мировой топ-50 по посещаемости.

Всебелорусское народное собрание, по словам Натальи Кочановой, не только утвердило четкую дорожную карту, но и дало мощный импульс единения и уверенности в завтрашнем дне для всех, кто готов трудиться на благо родной страны.